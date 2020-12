El ministro de Salud, Enrique Paris, no descartó que el animador Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, sea uno de los primeros chilenos en recibir la vacuna contra el coronavirus en el país.

Esto, ya que las autoridades barajan la idea de hacer lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, en Reino Unido: que famosos (como la reina Isabel) reciban la inmunización a modo de ejemplo para el resto de la población.

Durante el balance del COVID-19 de este lunes, el titular del Minsal dijo que “como en otros países, nosotros vamos a tratar de que algunas personas que son reconocidas a nivel nacional den esta señal para transmitir esa sensación de seguridad“.

Sin embargo, precisó que no puede “adelantar el nombre de ninguna persona”.

“Me encantaría que don Mario pudiese contribuirnos en esa campaña, como se ha hecho en otros países, pero está dentro de su margen de libertad”, dijo el secretario de Estado.

Además, destacó que “la vacuna es segura, porque no vamos a colocar ninguna vacua que no esté certificada por el ISP, por la FDA, por la EMA o por Anvisa. Nunca vamos a colocar una vacuna que no haya cumplido con todos los criterios que tienen que cumplirse en Chile para utilizar un medicamento o una vacuna”.

Por otro lado, reiteró que el Gobierno comenzará la vacunación durante el primer trimestre de 2021 con los grupos prioritarios.