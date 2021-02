El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre (42), abrió la polémica luego de ser vacunado contra el COVID-19 a petición del Senado.

“Recibí un mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos”, señaló legislador, lo cual generó un debate respecto a los grupos prioritarios para recibir las primeras inoculaciones.

En el marco del reporte de este sábado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respaldó este hecho y afirmó que los funcionarios del Estado -entre ellos diputados y senadores- están considerados como grupos críticos desde la autoridad sanitaria.

“Dentro de estos grupos están los funcionarios que realizan labores críticas, tanto funcionarios del Estado como de organismos públicos y, por lo tanto, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial; otros servicios del Estado que están incorporados dentro de estos grupos”, dijo Daza.

Ante esto, el diputado Iván Flores (DC) reveló que también se vacunó contra el coronavirus, pero a diferencia de Latorre, esperó su turno por edad y no hizo su uso de su facultad como miembro del Poder Legislativo.

“No lo hago, no lo hice esta vez y no lo haré nunca. Para mí no saltarse la fila es uno de los principios de igualdad de uso diario“, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, adjuntando una fotografía del momento de la inoculación, recalcó: “El respeto por el ‘otro yo’, como un otro igual a mí, es fundamental. Pude vacunarme hace 2 semanas por ser diputado, pero esperé mi turno por edad y punto!!“.