El periodista de CNN Chile y CHV Noticias, Daniel Matamala, reflexionó sobre los decesos que han ocurrido en el país en el marco de la pandemia del COVID-19.

“El viernes de la semana pasada, Cristián Cuturrufo, uno de los músicos más reconocidos de la escena local, tocaba su último concierto en un restorán de Peñalolén. El lunes tuvo una crisis de salud, se internó por COVID, y este viernes falleció. Tenía 48 años de edad”, comienza el relato del conductor de Tolerancia Cero en su columna “Justo antes del amanecer” publicada en La Tercera.

Posteriormente, recuerda que un día antes de la muerte de Cuturrufo falleció Francisco Briceño, médico del Hospital de Chimbarongo, “un profesional muy querido por su trato amable y su pasión por adoptar y cuidar animales. Tenía 31 años de edad”.

“Hemos leído sus nombres y visto sus fotos, como antes pasó con el prestigioso actor Tomás Vidiella. Hemos compartido el dolor de sus cercanos y hemos conocido sus historias: cómo la vida cotidiana (un concierto, el trabajo en el hospital, el ensayo para una obra de teatro) es interrumpida de pronto por la enfermedad, el diagnóstico y la muerte. Otros muchos se van en silencio“, sostuvo Matamala.

Hasta el momento, más de 29 mil personas han muerto en Chile por COVID-19, según el Informe Epidemiológico número 104. “Sus nombres y sus fotos no se publican. Sus historias sólo se comparten en el círculo de familiares y amigos que lloran su pérdida. Se van en el sigilo de la UTI, y en la reserva de funerales despachados con rutinaria eficiencia. No hay extensos velatorios, ni masivos cortejos fúnebres, ni largas catarsis en el cementerio. Todo ese ritual, que hemos diseñado justamente para no olvidar la presencia de la muerte, también es reemplazado por el silencio”.

Al respecto, el periodista evidenció que un chileno muere por COVID-19 cada 15 minutos: “el viernes que falleció Cuturrufo se registraron 99 decesos. El jueves que murió Briceño, fueron 172. Son números que pasan rápido, en medio de la letanía del informe oficial diario. Por eso, permítanme detenerme en ellos. Noventa y nueve vidas terminadas el viernes, ciento setenta y dos el jueves”.

“Es como si cada día se estrellara un avión repleto de pasajeros, sin sobrevivientes. Las imágenes de ese horror llenarían los medios, nuestras conversaciones y nuestros pensamientos. Pero cuando lo mismo pasa en silencio, es más fácil ignorarlo (…) imagine un gran recinto como el Movistar Arena, repleto: llenas las tribunas, llenos los palcos, llena la cancha. Ahora imagine que todas esas personas mueren de pronto, atacadas por un nuevo y terrible virus. Llene de nuevo el estadio completo, e imagine que, otra vez, todos ellos mueren por la misma causa. ¿Se hace una idea más clara de lo que está pasando?”, recalcó el comunicador.

Daniel Matamala mencionó que a pesar del “admirable proceso de vacunación, uno de los más rápidos del mundo”, “nunca está más oscuro que justo antes del amanecer”.

Por lo mismo, el conductor de CHV Noticias enfatizó en que “las señales son confusas” en el Plan Paso a Paso: “la Fase 2 se flexibilizó para abrir casinos, cines y gimnasios, para luego revertir esos permisos. Ante el reclamo de la Iglesia Católica, el gobierno se dio otra vuelta de carnero y autorizó las misas con aforo reducido. ‘París bien vale una misa’, parece haber pensado La Moneda ante el dilema de respaldar las medidas sanitarias de su ministro o enfrentarse a un grupo de presión”.

“Una cuarentena real (o “hibernación”, como la llamó el año pasado Espacio Público) puede ser necesaria para ganar tiempo mientras las vacunas surten efecto. Un último esfuerzo, por un tiempo acotado, sin miles de permisos laborales, sin concesiones especiales a lobbies, y acompañado de un depósito único en todas las cuentas RUT, sin letra chica, que permita aliviar el impacto social”, declaró Matamala.

Finalmente, no queda atrás del debate sobre los comicios y se suma al llamado de la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches. “Incluso, si los números siguen al alza, habrá que discutir la postergación de las elecciones del 10 y 11 de abril, tal vez para junio, haciendo calzar la segunda vuelta de gobernadores con las primarias presidenciales”, propone el periodista.

“Podemos cerrar los ojos y acostumbrarnos a que un avión se estrelle todos los días; a que sus pasajeros mueran, víctimas de la indiferencia de una sociedad que podría haber hecho más por salvarlos. O unirnos en un último gran esfuerzo nacional, hasta que el efecto de las vacunas, ya tan cercano, haga que el sol salga de nuevo”, sentenció.