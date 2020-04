VIDEO RELACIONADO – Plataformas digitales al servicio de la lucha contra el coronavirus ( 02:38)

100 funcionarios de la salud diagnosticados con COVID-19, 117 en espera del resultado y 1.251 en cuarentena preventiva.

Ese es el balance que hace la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) a nivel país. A eso se suma que de los funcionarios contagiados con coronavirus, cuatro permanecen hospitalizados y dos de ellos se encuentran en estado grave.

La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, acusó que no están recibiendo el equipamiento necesario para atender a los pacientes ante la emergencia. “Solamente están entregando muy pocos para los equipos clínicos que pueden estar en contacto con alguna sospecha, pero a los funcionarios que están dando la atención día a día, ya sea en puerta, en visita domiciliaria y otros, solamente se le entrega una mascarilla clínica -que no dura más de dos horas- y un par de guantes clínicos, pero protección real no”, dijo en conversación con La Tercera.

Flores también acusó que 17 establecimientos de Atención Primaria de Salud han sido cerrados por ser focos de contagio en el equipo de salud.

Además de emplazar al Gobierno, responsabilizó a los jefes comunales “porque también los alcaldes se tienen que preocupar de tener a sus funcionarios con las medidas de protección, con el resguardo que se requiere”.

En entrevista con CHV Noticias, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, también advirtió sobre la escasez de insumos necesarios.

Una encuesta realizada junto a otros gremios dio cuenta de que “existen falencias, sobre todo para equipos de salud que están en directo contacto con pacientes sintomáticos respiratorios que vienen con sospechas de COVID-19, como también los equipos dentro de las unidades de hospitalizados y cuidados intensivos que lo requieren”.

“Hicimos una encuesta bastante lapidaria, yo se la entregué al ministro Blumel y le pedí un esfuerzo explícito y activo por parte del Gobierno para entregar la dotación de elementos de protección personal”.