La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, anunció este lunes que presentará acciones legales en contra del pastor Ricardo Cid, luego de clausurar esta mañana un espacio donde fue sorprendido ayer mientras lideraba una actividad evangélica en la comuna.

“Son actitudes irresponsables no solo del pastor sino de todos los que participaron. Esta gente no está consciente de que este lugar, creen que porque no estamos en cuarentena, es ineludible el virus. Es una falta de cultura, de criterio, una irresponsabilidad que siga sucediendo esto”, dijo la líder comunal.

Cid, quien fue condenado por delitos sexuales en 2015, trasladó el culto de la catedral “Impacto de Dios” desde la comuna de Santiago a La Pintana dado que la primera se encontraba en cuarentena total hasta ayer y se estuvieron reuniendo de forma diaria durante las últimas tres semanas en un centro de eventos.

El espacio fue cedido de forma voluntaria por el propietario, quien también es evangélico, por lo que la alcaldesa informó que la querella también lo considera.

Si bien La Pintana no se encuentra en cuarentena, la norma infringida en este caso es la prohibición de las reuniones de más de 50 personas decretada por las autoridades para frenar el avance de la pandemia.

Ante la situación, Pizarro dio a conocer que “vamos a clausurar todos los lugares donde existan aglomeraciones, reuniones y multicanchas. Vamos a querellarnos, esperamos que el Ministerio Público sea ejemplificador”.

La alcaldesa detalló que el recinto en que se celebró el culto será satinizado y clausurado.

“En La Pintana hay 39 personas contagiadas. El nivel de hacinamiento es de 14 personas. Cuando alguien se contagia, todo el grupo familiar se contagia”, afirmó Pizarro.

El último reporte de este lunes en el país existen 7.525 contagiados con coronavirus y, de acuerdo a la información entregada previamente por el Minsal, brotes en comunas como San Pedro de la Paz, Hualpén y Osorno se iniciaron en cultos religiosos evangélicos.

