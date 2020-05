VIDEO RELACIONADO – Esta es la diferencia que marca la mascarilla al toser ( 03:10)

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos arrojó que un minuto de conversación genera mil gotitas cargadas de SARS-CoV-2, las que serían capaces de permanecer desde ocho hasta 14 minutos suspendidas en espacios cerrados.

La investigación, que fue publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, consistió en el uso de un láser de alta sensibilidad para visualizar las gotas producidas al hablar.

Los científicos llegaron a detectar que las personas producen de mil a 10 mil gotas por segundo, de las cuales las más pequeñas tienen la capacidad de permanecer suspendidas en el aire por al menos 30 segundos.

Lee también: Así se ve cuando toses sin mascarilla (y cómo ayuda cuando te la pones)

Al igual que en múltiples experimentos realizados con la tos o los estornudos, las mascarillas probaron impedir la liberación de dichas partículas.

Estimaciones anteriores han arrojado que la saliva de una persona infectada contiene aproximadamente siete millones de copias del SARS-CoV-2 por mililitro.

“Estas observaciones confirman que hay una probabilidad sustancial de que una conversación normal cause la transmisión aérea del virus en ambientes cerrados“, señala el estudio.