VIDEO RELACIONADO – Cierran parques de Disney por coronavirus – (01:07)

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, renunciará a su salario a partir de abril para reducir el impacto que ha tenido la crisis mundial del COVID-19 sobre la compañía creadora de Mickey Mouse.

Precisamente, a raíz de la pandemia, el gigante mediático ha tenido que cerrar sus parques temáticos, cancelar el estreno de sus películas y pausar casi todos sus rodajes.

Iger, quien asumió en el cargo en febrero de 2020, ha llegado a ganar 45 millones de dólares entre complementos, bonos y reparto de acciones.

Lee también: Según encuesta aplicada en 14 países: Chilenos dan poca importancia a lavarse las manos y a evitar espacios públicos

Bob Chapek, consejero delegado de Disney, también reducirá su remuneración en un 50%, medida que aplicará al resto de los miembros de la junta directiva.

A pesar de que las películas son el referente del gigante mediático, lo cierto es que sus parques temáticos y productos asociados a la marca constituyen su principal fuente de ingresos. Estos dividendos se han visto mermados por el distanciamiento social, la medida de precaución más recomendada por las autoridades de salud del mundo para “aplanar la curva” de contagio.

De hecho, desde mediados de marzo los parques temáticos de Disney permanecen cerrados hasta nuevo aviso, decisión que la compañía ha tomado en muy pocas ocasiones a lo largo de su historia.

Lee también: Seis marinos chilenos están contagiados con coronavirus en Australia, según informó la Armada

Además, la compañía tuvo que suspender la producción de todas sus películas (a excepción de las animadas), afectando a títulos como The Little Mermaid, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, The Last Duel de Ridley Scott y la siguiente entrega de Home Alone.

Finalmente, la entrega más afectada fue Mulán, una cinta que costó más de 200 millones de dólares y cuyo estreno fue aplazado indefinidamente.