El Presidente Sebastián Piñera se refirió esta jornada a la entrega de canastas básicas para las familias más vulnerables de nuestro país.

Recordó que durante inicios de esta pandemia, se han creado dos redes de protección. La primera, es la Red de Protección sanitaria, que trata el cuidado de la salud y la vida de quienes padecen el coronavirus y segunda, la Red de Protección social; la cual protege la necesidades de toda la ciudadanía.

El domingo 17 de mayo se anunció que se entregarían 2,5 millones de canastas de alimentos y artículos de aseo básicos. 1,5 millón de canastas serán destinadas para la Región Metropolitana y el millón de cajas restantes, será para todas las regiones del país.

El mandatario indicó que “sabemos que estas canastas de alimentos no resuelven todos los problemas, pero también sabemos que es un alivio y una ayuda para las familias que necesitan con urgencia. Sabemos también que estas canastas no tienen todos los elementos, pero sabemos que no le sobran absolutamente nada”.

El día 22 de mayo se comenzó la distribución de estas cajas y hasta la fecha “hemos logrado repartir mas de 122 mil canastas en la R.M. y más de 35 mil en las demás regiones, lo que hace un total de 157 mil canastas. (…) Pero no es suficiente y por eso quiero anunciar que vamos a acelerar el ritmo de distribución”.

El Presidente agradeció a todos los colaboradores que han hecho posible la producción, embalaje y la distribución de estas canastas, anunciando que “hemos organizado nuestro sistema de producción logística de forma tal, que a partir de esta semana, vamos a aumentar a 60 mil las canastas diarias que se distribuyen en la región Metropolitana, de forma tal que antes del 21 de junio, hayamos podido distribuir ese millón y medio de canastas. Este esfuerzo de aceleración también será para las regiones”.

También se quiso referir a las críticas que han tenido por las cajas, donde dijo que “algunos dudaban de esta distribución, pero afortunadamente la colaboración de todos mueven montañas”. “Quiero recordarles a mis compatriotas que estas canastas se entregan total y absolutamente gratis“.

Además, agradeció a todos los partidos políticos que “han escuchado el llamado al diálogo”, indicando que “necesitamos acuerdos en dos frentes. Cómo fortalecer nuestro sistema de Protección social y cómo fortalecer nuestra capacidad de generar empleos y reactivar nuestra economía”.

En esa línea, puntualizó que “nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia, cuánto va a durar esta recesión, por eso tenemos que actuar con urgencia pero también con responsabilidad y una de las cosas que todo los chilenos tiene claro, es que tenemos que dejar en cuarentena nuestras legitimas diferencias”.

