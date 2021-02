Hasta este miércoles 17 de febrero y a dos semanas de que comenzara el proceso de vacunación masiva, 2.513.126 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según informó el Ministerio de Salud.

Cada día se vacuna a un grupo específico de la población, con la finalidad de no generar aglomeraciones en los recintos destinados para inocular a las personas y evitar eventuales focos de contagios. Esta jornada fue el turno de las personas de 67 años.

El proceso continúa este jueves, cuando se inoculen los adultos mayores de 66 años. El viernes 19 de febrero, en tanto, será el turno de los adultos mayores de 65 años.

Lee también: ONU: 75% de las vacunas contra el COVID-19 se han administrado en sólo 10 países

¿Cómo continúa el calendario?

El Minsal reveló este miércoles cómo continúa el calendario de vacunación para las próximas dos semanas.

En detalle, estas son las personas que se inmunizarán entre el 22 de febrero y el viernes 5 de marzo:

Febrero

Lunes 22 de febrero: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 55 y 59 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 55 y 59 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años. Martes 23 de febrero: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 50 y 54 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 50 y 54 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años. Miércoles 24 de febrero: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 45 y 49 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 45 y 49 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años. Jueves 25 de febrero: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 40 y 44 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 40 y 44 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años. Viernes 26 de febrero: Rezagados de la semana y rezagadas con o sin comorbilidad mayores de 65 años.

Marzo

Lunes 1 de marzo: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 36 y 39 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 64 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 36 y 39 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 64 años. Martes 2 de marzo: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 32 y 35 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 63 años.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 32 y 35 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 63 años. Miércoles 3 de marzo: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 28 y 31 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 62 años. Comienzan también a aplicarse las segundas dosis.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 28 y 31 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 62 años. Jueves 4 de marzo: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 24 y 27 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 61 años. Continúan segundas dosis.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 24 y 27 años. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 61 años. Continúan segundas dosis. Viernes 5 de marzo: Trabajadores de la educación preescolar y escolar de 23 años o menos. Además de personas rezagadas con o sin comorbilidad de 60 años. Continúan segundas dosis.

Lee también: No es lo mismo efectividad y eficacia en una vacuna: Esta es la diferencia entre ambos conceptos

¿Dónde me vacuno? El proceso de vacunación se realiza en diversos establecimientos informados por las municipalidades y especialmente destinados para esta función.

¿Qué necesito para vacunarme?

Para poder recibir la primera de las dos dosis de la vacuna Sinovac es necesario llevar cédula de identidad. Además, los funcionarios de la salud, del Sename y Eleam deben presentar credencial que acredite su actividad. En tanto, el Mineduc habilitó una plataforma para que los profesores que no cuenten con algún documento que acredite que trabajan en un establecimiento educacional puedan descargar una identificación que les permita ser vacunados.

En el caso de las personas que vivan en una zona en Fase 1 de Cuarentena, no es necesario que saquen un permiso para el traslado, sólo necesitan mostrar su cédula de identidad y especificar que se trasladan al centro de vacunación más cercano.

Recordemos que la inoculación es completamente voluntaria y gratuita.

¿Puedo asistir acompañado a vacunarme?

Si bien la recomendación es hacerlo de manera individual, las personas que necesiten asistencia podrán asistir a acompañados al centro de vacunación.

Lee también: Cavei recomienda aplazar vacunación contra el COVID-19 en embarazadas

¿Me puedo vacunar en una comuna donde no vivo?

Si te encuentras de vacaciones en una comuna en Fase 2 o superior, sí te puedes vacunar en ese lugar aunque no sea la comuna de residencia habitual.

¿La vacuna previene contagiarme de COVID-19?

No, la vacuna no previene que te contagies de COVID-19, sí evita que sufras episodios fuertes de la enfermedad. Es por esto que quienes se inoculen deben mantener medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social y físico. De esta manera, ayudarán a que el resto de la población no se contagie.

Revisa el detalle del calendario de vacunación acá: