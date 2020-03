VIDEO RELACIONADO – Largas filas en el Registro Civil ante cuarentena ( 06:26)

Al no ser considerados recintos esenciales, las botillerías no podrán permanecer abiertas en las siete comunas de la Región Metropolitana que se encuentran en cuarentena desde el jueves a las 22:00 horas.

El cierre de estos locales fue confirmado por los alcaldes de las comunas en cuestión tras un reunión que sostuvieron con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el intendente Felipe Guevara.

El jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, explicó que “a nuestro juicio, y esto es unánime de los alcaldes, las botillerías no pueden funcionar, porque no están en la lista de lo esencial“.

Además, acusó que durante la noche del jueves, se realizaron denuncias por ruidos molestos, ya que hay “gente que todavía, al interior de condominios, organiza reuniones y fiestas, eso está mal”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, manifestó que “el alcohol no es un producto de primera necesidad. Las botillerías no pueden funcionar y hemos visto aglomeraciones para comprar alcohol y distintos licores. No pueden funcionar, la salud está primero”.

Supermercados, tiendas de abastecimiento y farmacias sí permanecerán abiertos durante la cuarentena total, que fue decretada inicialmente por un plazo de siete días.