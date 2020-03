El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció que ha dado positivo en el test por coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad informó en un video que ha tenido “síntomas leves” durante las 24 horas.

“Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, afirmó.

Johnson acompañó su mensaje con el hashtag “#StayHomeSaveLives”, haciendo un llamado a los ciudadanos a mantenerse en sus casas para así salvar vidas.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020