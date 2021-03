(EFE) – El gobierno argentino dirigido por Alberto Fernández suspenderá a partir de este sábado todos los vuelos regulares que conectan al país con Brasil, Chile y México, informaron a EFE fuentes oficiales este jueves, después del aumento de casos de COVID-19 en esas naciones.

Así, esos tres países se suman a Reino Unido como países con los cuales Argentina tiene suspendidos los vuelos, ante el temor de las autoridades a una segunda ola de contagios en suelo propio.

El gobierno tomó estas mediadas “considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas“, con diversas variantes en circulación que Argentina busca prevenir mientras avanza con su campaña de vacunación, que hasta el momento tiene 2,8 millones de inoculados con la primera dosis y cerca de 650 mil con ambas dosis, entre sus 45 millones de habitantes.

Esta decisión administrativa emana del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y aumenta las restricciones anunciadas el pasado 13 de marzo, en las que ya había reducciones en las frecuencias aéreas con Brasil y Chile, entre otros países. Además, habrá más controles para los argentinos y residentes que regresen del exterior.

A la prueba de detección de coronavirus que se debe presentar antes de embarcar hacia Argentina, se sumará otro test que deberán hacerse las personas al llegar al país y uno más pasados siete días del reingreso, siempre a cargo del pasajero.

Las fronteras argentinas permanecerán asimismo cerradas al turismo externo y “todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo“. Con estas medidas el Gobierno “recomienda a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior”, en especial a aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo.

Miembros del Gobierno han tratado durante las últimas semanas de desalentar, a través de sus declaraciones, el turismo desde Argentina a países que sí lo permiten.

Argentina registró este jueves 8.238 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que la cifra total de positivos se elevó a 2.278.115, mientras que los decesos ascendieron a 55.092, tras ser confirmadas 146 muertes en las últimas 24 horas. Se trata de 62 casos menos que en la jornada del miércoles, cuando hubo 8.300 positivos.