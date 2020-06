VIDEO RELACIONADO – Testimonios de personas que han sobrevivido al coronavirus en Chile ( 06:09)

El Dr. Anthony Fauci dijo que se “conformaría” con una vacuna para COVID-19 que tuviera una efectividad del 70% al 75%, pero que esta protección incompleta, sumada al hecho de que muchos estadounidenses dicen que no recibirán una vacuna contra el coronavirus, hace “improbable” que Estados Unidos logre niveles suficientes de inmunidad para sofocar el brote.

Con el apoyo del gobierno, se espera que se estudien tres vacunas contra el coronavirus en ensayos clínicos a gran escala en los próximos tres meses.

“La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98%”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con una vacuna efectiva a un 70, 75%”.

Una encuesta de CNN del mes pasado encontró que un tercio de los estadounidenses dijo que no intentarían vacunarse contra el COVID-19, incluso si la vacuna está ampliamente disponible y es de bajo costo.

En una entrevista el viernes, CNN le preguntó a Fauci si una vacuna con una eficacia del 70% al 75% tomada solo por dos tercios de la población proporcionaría inmunidad colectiva al coronavirus. “No, improbable”, respondió.

La inmunidad de grupo ocurre cuando una proporción suficiente de una población es inmune a una enfermedad infecciosa, ya sea por enfermedad previa o vacunación, por lo que es poco probable que se propague de persona a persona.

El esfuerzo educativo de la vacuna contra el coronavirus ‘no va a ser fácil’. Fauci señaló que “hay un sentimiento general de anticiencia, antiautoridad y antivacuna entre algunas personas en este país; un porcentaje alarmantemente alto de personas, relativamente hablando”.

Dijo que dado el poder del movimiento antivacunas, “tenemos mucho trabajo por hacer” para educar a las personas sobre la verdad sobre las vacunas. “No va a ser fácil”, dijo. “Cualquiera que piense que será fácil no se enfrenta a la realidad. Va a ser muy difícil”.

Fauci dijo que el gobierno tiene un programa educativo para contrarrestar los mensajes contra las vacunas. “Tenemos un programa en este momento que se va a extender para llegar a la comunidad”, dijo. “Puede que no les guste que una persona del gobierno con un traje como yo se les diga, aunque se los diré. Realmente necesitan ver personas con las que puedan relacionarse en la comunidad: figuras deportivas, héroes de la comunidad, personas a las que admiran”.

Pero no hay indicios de que dicho programa se haya implementado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) administran muchos programas federales de educación para la salud, pero la portavoz de la agencia, Kristen Nordlund, remitió a CNN al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), que dirige la Operación Warp Speed, el esfuerzo de la Administración Trump para desarrollar una vacuna COVID-19 .

En un correo electrónico, Michael Caputo, un portavoz del HHS, no confirmó la existencia de una campaña de educación sobre vacunas y agregó que “odiaría ver a CNN publicar [una] historia tremendamente incorrecta”.

Las calificaciones de los estados

Fauci hizo sus comentarios sobre las vacunas durante una amplia entrevista con CNN que fue parte del Festival de Ideas de Aspen y se transmitió el domingo por la noche.

Cuando se le preguntó qué calificación le daría al país por manejar el brote de coronavirus, Fauci dijo que algunos estados estaban mejor que otros. “Algunos estados tendrían A+. Algunos tendrían A y otros tendrían abajo de C en alguna parte”, dijo.

Destacó a Nueva York por hacerlo “realmente bien”, pero se negó a nombrar los estados con “C”. “Hay algunos estados en los que el liderazgo y la decisión [de abrirse] fueron demasiado precipitados”, dijo. “Hay otros en los que el liderazgo lo hizo bien, pero la ciudadanía no los escuchó”.

Fauci dijo que en los estados donde se puede ver a las personas reuniéndose de cerca sin usar máscaras, “esa es una receta para el desastre”. Agregó que entiende que las personas, especialmente los jóvenes, quieran estar juntos después de meses de encierro. Les advirtió a esas personas que “no están en el vacío”.

“El hecho de que te hayas contagiado significa que es probable que contagies a alguna otra persona que podría contagiar a otra persona que luego contagiará a una persona vulnerable”, dijo Fauci. “Esa persona podría ser el tío, la tía, la abuela de alguien, un niño con leucemia con inmunodepresión. Todas esas personas que están en grave peligro de tener un mal resultado”.

El rastreo de contactos no funciona bien, dice Fauci

Hasta que haya una vacuna, una clave para controlar el virus es el rastreo de contactos, la práctica de salud pública de tratar de contener un brote aislando a las personas infectadas, preguntándoles con quién han tenido contacto mientras eran infecciosas y luego poniendo en cuarentena esos contactos.

Cuando se le preguntó cómo le está yendo a Estados Unidos con el rastreo de contactos, Fauci respondió: “No creo que vayamos muy bien”.

“Si vas a la comunidad y llamas y dices, ‘¿cómo va el rastreo de contactos?’, los puntos no están conectados porque gran parte se hace por teléfono. Usted hace un contacto, el 50% de la gente, porque viene de una autoridad, ni siquiera quiere hablar con usted”, dijo.

Fauci recomendó que las comunidades “se movilicen y salgan a buscar a las personas, en lugar de ponerse al teléfono y hacer el supuesto rastreo de contactos por teléfono”.

Pero agregó que el rastreo de contactos se ve obstaculizado por el hecho de que muchas personas infectadas con coronavirus no tienen síntomas, y como no saben que están enfermas, es imposible rastrear sus contactos.

Dijo que en las áreas donde el virus se está propagando en la comunidad, del 20% al 40% de los infectados son asintomáticos.

“Cuando hay propagación comunitaria, es algo dañino porque hay muchas personas en la comunidad que están infectadas pero son asintomáticas”, dijo.” Así que el paradigma clásico estándar de identificación, aislamiento, rastreo de contactos no funciona, no importa lo bien que lo hagas porque no sabes a quién estás rastreando”.