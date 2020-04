Este fin de semana, se registró un alza en el número de infracciones por no respetar el toque de queda y la cuarentena.

Al respecto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), dijo que esta situación le parece grave, especialmente “considerando que estamos a tres o cuatro semanas de alcanzar el peak de contacto”.

“Estuvimos recorriendo las ferias libres de la comuna y concurren de tres o cuatro personas por grupo familiar, sin mascarillas y lo peor, nadie andaba con su permiso. En Franklin incluso había sandwicherías abiertas, no para delivery, si no para que la gente consumiera ahí”, afirmó en conversación con CHV Noticias.

El líder comunal manifestó que “esto ya llega a la crispación, al enojo, porque la irresponsabilidad de esos miles ponen en riesgo la salud de todos“.

En ese sentido, consultado sobre qué medidas podrían tomarse, indicó que desde el municipio ya han dictado “que los puestos estén distanciados, el feriante anda con mascarilla y guantes y el horario funcionamiento se restringió. Es el vecino, el que va a comprar a la feria, el que lamentablemente no entiende“.

“Aquí somos adultos, no necesitamos que haya un carabinero o militar en cada esquina. Tenemos un sentido de autocuidado con la comunidad que lamentablemente no estoy viendo en la comuna”, agregó.

Pese a ello, Alessandri descartó cancelar el funcionamiento de este comercio. “No queremos suspender la feria, hay mucha gente que no está bancarizada y no puede pedir delivery. También hay personas que viven en departamentos pequeños y no se pueden abastecer de una semana para otra. Y también está la inmensa mayoría de la gente que vive el día a día”, dijo.

“Queremos que las ferias sigan funcionando, vamos a tener que intensificar la fiscalización y aplicar sanciones ejemplificadoras, por ejemplo, llevándose detenidos a quienes no lleven su permiso. Es inconcebible a estas alturas que vayan cuatro personas a comprar por grupo familiar. Esta irresponsabilidad que estamos viendo, con botillerías, restaurantes abiertos, raya en lo delictual“, aseveró.

De este modo, Alessandri insistió en que “más que decretar más medidas, lo que tiene que aumentar es la fiscalización”.

