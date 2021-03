(CNN) – Alemania detuvo “de forma preventiva” la vacunación con el preparado de AstraZeneca, según la afiliada alemana de CNN, n-tv.

El Ministerio de Salud no pudo confirmar la noticia por teléfono, pero apunta a una declaración del ministro de Salud alemán, Jens Spahn, a las 10 a.m. ET.

Alemania es ahora el séptimo país europeo en suspender el uso de AstraZeneca a pesar del consejo del regulador de medicamentos de la Unión Europea de que los beneficios de la inyección superan cualquier riesgo potencial.

Lee también: Nuevos países suspenden uso de vacuna de AstraZeneca, pero Oxford descarta relación con coágulos sanguíneos

Estos son los otros países de la UE que han suspendido su uso: