Durante el viernes, se tensaron las relaciones entre un par de municipalidades del litoral y el Ministerio de Salud, en el marco de la octava jornada de vacunación a adultos mayores.

Esto, porque autoridades comunales de El Quisco y El Tabo indicaron que no poseían las cantidad necesaria de vacunas para continuar con las inoculaciones. Mientras el alcalde (s) Sergio Pino declaró a CNN Chile que a las 14 horas se quedó con 30 vacunas, su par Alfonso Muñoz aseguró que el Cesfam de la comuna no pudo vacunar por falta de dosis.

Ante esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo durante esa misma jornada que “las comunas piden ellas las vacunas que necesitan, no se le mandan vacunas bajo la numeración o capricho del seremi, eso es absolutamente falso, tengo que desmentir a ese alcalde. Él puede pedir todas las vacunas que necesite y se las van a enviar”. Junto a esto, descartó que vayan a faltar vacunas.

Sin embargo, posteriormente, el mismo alcalde de El Tabo respondió a las palabras del secretario de Estado y expuso que “decirle al señor ministro nosotros no estamos mintiendo, no estamos falseando”.

Asimismo, continuó indicando que “él dice que no hemos solicitado las vacunas, aquí están las solicitudes diarias que yo he hecho a la autoridad regional respectiva para que me entregue la cantidad da vacunas que mi población requiere”.

“Lamentablemente, a excepción del primer día que se cumplió con ese requisito, el resto de los días ha sido insuficiente“, cuestionó Muñoz.

Finalmente, detalló que “nosotros pedimos un número determinado y nos llega la mitad o menos, y eso nos ha ido generado un stock o déficit en contra y que hoy nos está demandando la comunidad”.