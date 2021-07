En un nuevo balance del COVID-19 realizado por las autoridades, se dieron a conocer una serie de modificaciones al actual Plan Paso a Paso. Según lo anunciado, esto implica mayores libertades para el desplazamiento y cambios en el aforo, sobre todo en caso de tener el Pase de Movilidad.

De acuerdo con lo precisado por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, estas actualizaciones a las medidas sanitarias comenzarán a regir a partir de las 5:00 horas del próximo jueves 15 de julio.

Además, hay que recordar que el Pase de Movilidad puede ser adquirido por todas las personas que hayan cumplido con el esquema de vacunación. Es decir, que tengan ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que hayan pasado 14 días desde la inoculación con la segunda.

Para obtener este pase, es necesario ingresar a mevacuno.gob.cl, ya sea mediante la creación de un usuario o con la Clave Única, y la misma plataforma desplegará el documento con la opción de descargarlo en PDF. El Pase de Movilidad en sí, consiste en el código QR que aparece una vez ingresados los datos.

En referencia a los cambios del Plan Paso a Paso recientemente indicados, se mantienen las etapas en las que se divide la categorización de la pandemia según su estado: Cuarentena, Transición, Preparación y Apertura Inicial.

En el caso de la etapa de Transición o fase II, instancia en la cual se encuentra toda la Región Metropolitana y varias ciudades del país, se permitirá incluso reuniones al interior de recintos cerrados (como restaurantes, por ejemplo) solo en caso de quienes tengan el Pase de Movilidad.

Revisa el detalle de aquellas cosas que se pueden hacer con o sin este pase, según lo informado en gob.cl:

Desplazamiento general

Se mantiene el desplazamiento permitido de lunes a viernes sin restricciones en la comuna, mientras que los sábados, domingos y feriados, se mantendrán con normas de cuarentena.

Aquellas personas que poseen el Pase de Movilidad, podrán realizar viajes interregionales a comunas en Transición, Preparación o Apertura, debiendo obtener además el Pasaporte Sanitario en c19.cl. Sin el Pase de Movilidad, no está permitido el traslado hacia otras regiones.

Reuniones en casa

Con Pase de Movilidad, estos encuentros se podrán realizar con un máximo de 10 personas de lunes a viernes. Pero cabe enfatizar que todos los asistentes, deben contar con este documento.

Sin Pase de Movilidad, las reuniones tendrán un aforo máximo de 5 personas, solo de lunes a viernes.

Aforos en comercio y atención presencial a público (lugares abiertos y cerrados)

Se podrá atender de lunes a viernes, con aforo total de asistentes que cumpla una persona cada 10m2 de superficie útil. Sábados, domingos y feriados aplican las normas de cuarentena.

Atención en restaurantes y fuentes de soda (sumado a gimnasios y casinos)

Esta atención estará permitida solo de lunes a viernes, con diferencias entre espacios cerrados y abiertos, dependiendo si los asistentes cuentan o no con su Pase de Movilidad.

En espacios cerrados solo podrán estar personas con Pase de Movilidad, debiendo cumplir con una distancia de dos metros entre mesas o dos metros entre máquinas, según corresponda. Asimismo, se requiere cumplir con estándar de ventilación.

En espacios abiertos o al aire libre, podrán estar las personas con o sin Pase de Movilidad. Al igual que lo anterior, se debe cumplir con una distancia de dos metros entre mesas o máquinas.

Aforos en actividades sin interacción entre asistentes

Corresponde a aquellas actividades que cumplan con los siguientes requisitos: Mantener una ubicación fija toda la actividad, distancia de un metro entre participantes, uso de mascarilla de forma permanente y sin consumo de alimentos.

Por ejemplo, seminarios, ritos religiosos, conciertos, público en estadios, cines, teatro, circos, etc.

En estos casos, dichas actividades estarán permitidas de lunes a viernes. En espacios cerrados, el aforo es un máximo de 50 personas si es que todos cuentan con Pase de Movilidad, y en espacios abiertos, un máximo de 75.

Aforos en actividades con interacción entre asistentes

Corresponden a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un determinado lugar y que cumple con al menos una de las siguientes características por lo que se considera con interacción: No se mantiene una ubicación fija de los asistentes, no se mantiene un metro de distancia, no se usa mascarilla permanentemente y se consumen alimentos.

Por ejemplo, actividades sociales, ferias laborales, fiestas de matrimonios, categoría de actividades sin interacción entre asistentes pero con consumo de alimentos. Prohibidos en residencias particulares.

Esto está permitido de lunes a viernes con ciertos requisitos. En espacios cerrados, el aforo es máximo de 25 personas si todos los asistentes cuentan con Pase de Movilidad, y en espacios abiertos, esta cifra aumenta a un máximo de 50 con Pase de Movilidad.

Áreas Silvestres Protegidas y Parques Urbanos

Las actividades que contemplan estos espacios, están permitidas todos los días solo con dos condiciones: Se debe cumplir un metro de distancia entre personas, y sábado, domingos y festivos aplica la norma de Cuarentena.

Actividad física y deporte

En espacios públicos abiertos o espacios abiertos de recintos deportivos, se permite el deporte individual o grupal de máximo 10 personas.

En espacios cerrados, solo se puede realizar contando con el Pase de Movilidad, para actividades como deporte individual o grupal, que contemplen un máximo 5 personas. Requiere cumplir el estándar de ventilación.

Sábados, domingos y feriados aplica las normas de cuarentena.

Residencias de centros cerrados (Centros SENAME, ELEAMs)

Los residentes pueden salir todos los días con Pase de Movilidad. Se pueden recibir visitas individuales, siempre y cuando tengan Pase de Movilidad y sigan los protocolos.

Actividades presenciales para adultos mayores en centros diurnos (no incluye residencias particulares)

De lunes a viernes, está permitida su operación para actividades individuales con agendamiento previo. Asistentes solo podrán asistir con Pase de Movilidad.