Este viernes se generó una inusual situación en al Convención Constitucional, luego de que el representante de Pueblo Constituyente, Manuel Woldarsky, fuese consultado respecto a los plazos de la instancia para finiquitar la redacción de la nueva Carta Fundamental.

Específicamente, a Woldarsky le preguntaron qué opinaba respecto a extender el tiempo de trabajo de la Convención, tal como ha planteado esta mañana su par con cupo del Partido Republicano, Teresa Marinovic.

“No lo digo en broma, lo digo totalmente en serio: sé que es políticamente incorrecto, no he oído a nadie que piense esto aparte de mí, pero yo estoy dispuesta a dar la cara ciudadana sabiendo que esto no es popular, porque creo que es lo que corresponde”, aseveró la licenciada en filosofía.

A esta iniciativa, el convencional Woldarsky señaló que “mi opinión personal es que es muy difícil trabajar con un plazo tan perentorio y tan corto. No había estado de acuerdo en nada con la convencional Marinovic, hasta ahora”.

“Es difícil opinar sobre este tema sin causar polémica. Creo que mientras más tiempo tenga la Convención para desarrollar su trabajo, en el menor tiempo posible, para efectos de proponerle al país lo más pronto un proyecto de nueva Constitución, yo por lo menos, me declararía satisfecho”, afirmó.

Asimismo, el abogado explicó que “no es que la Convención esté atrasada, es que en ningún país del mundo antes se ha desarrollado tan importante como es proponerle a sus pueblos una propuesta de Constitución (…) el plazo de un año tenía -en mi opinión- directa relación con una intención de boicotear la oportunidad“.

Woldarsky destacó que “a pesar de todo”, se ha avanzado apropiadamente con el cronograma, así como el desarrollo de implementación de las iniciativas populares, apelando a las largas jornadas de trabajo que implica para los constitucionales, los equipos de trabajo y las organizaciones sociales que apoyan a las y los independientes.