La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, rechazó una audiencia con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien había realizado la solicitud de la reunión a través de la plataforma de lobby.

Tras ello, Sutil explicó que “me parece que no es adecuado, porque mientras he sido presidente de la CPC he recibido a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones”.

En esa línea, continuó diciendo que “es muy importante que tengamos una convergencia de diferentes puntos de vista, de diferentes realidades y me parece que la realidad del mundo de la empresa, donde la CPC representa desde el más pequeño de los empresarios, mapuches o no mapuches, hasta el empresario más grande”.

El líder empresarial fue consultado sobre si insistirá en la solicitud para reunirse con la máxima representante del órgano redactor, ante lo que respondió que “voy a ir con toda la humildad nuevamente a solicitar una entrevista, porque los temas que tenemos que conversar, son temas que atañen a todo el país”.

Por último, Sutil explicó que la Constitución es un tema que interesa que prospere, y que “sea para todos los chilenos”, donde además “estemos todos representados porque no nos parece adecuado que tenga vicios de legitimidad como la Constitución de 1980″.

“Es muy importante que los convencionales piensen en la importancia de construir una Constitución donde estemos todos presentes”, concluyó.