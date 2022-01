En medio de las votaciones para escoger la nueva presidencia de la Convención Constitucional, que por ahora ya superaron las cuatro rondas teniendo como favoritas a las candidatas Cristina Dorador (Movimientos Sociales), Bárbara Rebolledo (Vamos por Chile), Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) y Eric Chinga (Pueblo Diaguita), aunque hasta ahora nadie ha logrado los 78 votos necesarios.

La jornada no estuvo carente de sorpresas, puesto que decayó la postulación de Ramona Reyes (Colectivo Socialista), otra de las candidatas que, previo a las votaciones, se perfilaba como posible ganadora, debido a que a través de Twitter se viralizó el caso de 2017 en que, mientras era alcaldesa de la comuna de Paillaco, Contraloría detectó irregularidades en el financiamiento de su viaje a Europa, ordenándole devolver los dineros.

En dicho contexto, la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Sánchez (Frente Amplio), dio una conferencia de prensa en que abordó todos los temas, manifestando que “sabíamos que habrían varias rondas de votación porque el sistema papal tiene esta forma (…) esto también tiene que ver con el diálogo permanente, entonces, hay que bajar un poco la ansiedad y esperar a ver cómo se siguen sucediendo las conversaciones”.

Consultada por el cambio de apoyo en los votos del Frente Amplio, de Reyes a Dorador, indicó que “hay que estar atentos al techo que pueden tener ciertas postulaciones; Va a pasar lo mismo conmigo seguramente en la vicepresidencia: Si vemos que la votación llega hasta un punto y no ha posibilidad de avance, seguramente tendremos que tomar una decisión en ese momento, si no se sigue avanzando o se optará por otra persona, eso es parte del sistema papal”.

Ante la pregunta de la viabilidad de su vicepresidencia, ahora que desde el Frente Amplio quitaron su respaldo a la candidata del Colectivo Socialista, Sánchez afirmó que “no es que se le quite el respaldo completamente a un sector, lo que uno hace es seguir dialogando y se analiza la factibilidad o no de un apoyo, no es un respaldo a las colectividades en completo”, agregando que “creo que vamos a tener que tener la misma apertura en el caso de las vicepresidencias; Soy una de las personas que va a la vicepresidencia, esto va a pasar así”.