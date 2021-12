La presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional y constituyente del Pueblo Mapuche, Elisa Loncón, dirigió este miércoles su último pleno ordinario antes de las elecciones del 4 de enero, en que se votará para el recambio tanto de la presidencia, como de la vicepresidencia y vicepresidencias adjuntas.

Según informó la corresponsal de CNN Chile en la Convención, Josefina de la Fuente, la presidenta del órgano constituyente terminó la jornada con palabras dirigidas a sus pares convencionales: “Me voy a permitir una última petición: Con madurez política, no me gustaría escuchar ninguna mentira en el pleno“.

“Avancemos, crezcamos y maduremos“, agregó Loncón, palabras que fueron recibidas con aplausos de pie por un grupo de convencionales que, con el gesto, despidió la gestión que realizó con Bassa.

Luego, a través de Twitter, la representante del Pueblo Mapuche entregó más palabras al respecto y compartiendo un video del momento. “Hoy celebramos el último pleno del año con la satisfacción del trabajo cumplido y con la esperanza de que este proceso llegará a buen puerto“.

“¡Mañum (gracias) por todo el apoyo a las y los convencionales, funcionarios y administrativos, esto no hubiera sido posible sin ustedes!”, culminó la presidenta de la mesa, que asumió su cargo hace más de cinco meses, un 4 de julio de 2021.