¿Cómo funciona el proceso para aprobar las iniciativas populares de norma? Acá te lo contamos

Fueron 78 normas populares lograron más de 15 mil firmas de apoyo y serán discutidas en la Convención Constitucional. Pero ¿cómo funciona este proceso? Estas iniciativas serán discutidas de la misma forma que las presentadas por las distintas comisiones en el pleno del organismo. Ahora, las que no obtengan los dos tercios de votos en su trámite, no serán desechadas necesariamente, Ya que se puede incorporar parte de su contenido como indicaciones o pueden servir de insumos a los convencional para avanzar en las siguientes iniciativas. Sin embargo, este dependerá exclusivamente de la voluntad de los convencionales y no habrán más instancias para que la ciudadanía pueda intervenir en ellas.