Esta jornada, el Gobierno lanzó el primer video de la campaña “Chile vota informado”, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En una actividad en la comuna de Peñalolén, el presidente Gabriel Boric manifestó: “Ustedes van a poder decidir si rechazan o aprueban la propuesta que se les ha planteado, y están en su legítimo derecho a dudar, a hacer preguntas, a abrazar ciertas cosas y a que no les gusten otras, pero lo importante es que voten informados porque (…) cada línea que ustedes hagan en cualquiera de las opciones, va construyendo una historia común y hay algo que parece que en Chile durante mucho tiempo se olvidó, y es que somos parte de una misma sociedad, estamos muy segregados”.

“Los ricos pareciera que no ven a los que no tienen recursos, los que no tienen recursos, los más pobres de Chile están muchas veces encerrados en sus barrios por temor a la delincuencia, los niños no conversan con los adultos, eso tenemos que romperlo, tenemos que volver a encontrarnos, abrazarnos. Creo que esta oportunidad que tenemos del voto del 4 de septiembre es una oportunidad para eso, por eso, más allá de las opciones legítimas de cada uno de ustedes, los invito a informarse, a participar. Confíen en que ustedes son protagonistas de que Chile puede ser mejor, puede ser más justo, puede ser más igualitario, más equitativo, pero eso lo vamos a lograr si es que todas y todos participamos”, agregó.

Lee también: Ministra Vallejo y eventual nuevo proceso constituyente: “No hay planes nuevos, el plan está trazado por el pueblo de Chile”

Asimismo, expresó que “tenemos la convicción y el deber de que todos los chilenos y chilenas, el próximo 4 de septiembre voten en conciencia, voten informados, sean parte de la historia que estamos construyendo. Ambas alternativas de voto, el Apruebo y el Rechazo, son legítimas y lo importante es que estas estén fundadas en conocer el texto, por eso nos estamos preocupando de que todos los chilenos y chilenas tengan acceso al mismo, ya sea vía digital o mediante la entrega física del mismo, con videos que den cuenta de la importancia de hacerse parte de ese proceso democrático, porque Chile resuelve sus problemas con más democracia, no con menos”.

Sobre lo mismo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que la campaña “es una invitación a trabajar en conjunto, a darle la relevancia histórica que tiene este proceso constituyente y, por cierto -y lo más importante-, a informarse. Necesitamos que cada una de las personas que va a votar el 4 de septiembre sepa con claridad absoluta qué es lo que está votando”.

La pieza audiovisual tendrá su estreno en televisión abierta a partir de este jueves a las 20:30 horas.