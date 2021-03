Desde el primer momento, la abogada Gabriela Calderón Álvarez (40) deja claro que, aunque ella es la candidata titular, la suya es una candidatura conjunta.

Así lo dispuso la ley de escaños reservados: “para efectos de garantizar la paridad, cada declaración de candidatura deberá inscribirse designando una candidatura paritaria alternativa del sexo opuesto, y que cumpla con los mismos requisitos de el o la candidata a que eventualmente deba sustituir por razones de paridad”.

Su candidato alternativo es Eric Chinga Ferreira (50). Ambos buscan representar al pueblo diaguita, que tiene un cupo garantizado en la Convención Constitucional.

Miembros de la Red Nacional Diaguita, Gabriela y Eric llevan varios años trabajando en la visibilización de su pueblo. En entrevista con CNN Chile, cuentan cuáles son sus aspiraciones para la nueva Constitución y denuncian los obstáculos que han debido enfrentar tras la inscripción de sus candidaturas.

“Asumimos juntos este desafío”

Gabriela vive en La Serena y Eric en Copiapó. Cuando cualquiera de los dos habla, lo hace en plural. Lo primero que quieren enfatizar, y que los votantes entiendan, es que las candidaturas para escaños reservados no funcionan de la misma forma que aquellas por distritos.

“No se ha logrado implantar la forma en que vamos enlazados en esta candidatura. Si bien es cierto, soy la candidata titular, estoy enlazada con mi compañero Chinga en esta candidatura que se levanta por una ley que a nosotros se nos formula de esa manera. En cambio, las candidaturas que van a la CC por sus distritos, van en forma individual”, explica la abogada.

Y es que si la paridad no se produjera naturalmente al momento de los resultados, podría ser Eric quien tenga que ocupar el cupo.

Como parte de la Red Nacional, los candidatos participaron en la discusión de los escaños reservados en el Senado y pidieron que se establecieran dos cupos en lugar de uno. Lo que ellos esperaban era que se cambiara el concepto de paridad por dualidad.

“Como nos conocemos de antes, yo creo que nos ha costado menos que otras candidaturas, pero aún así ha sido difícil“, dice Eric.

La primaria realizada en la Red Nacional Diaguita definió que Gabriela iría como titular, pero ella hace énfasis en que “nosotros asumimos juntos este desafío”, en un trabajo “codo a codo”.

Ambos reclaman que hace falta más claridad en los medios al momento de informar sobre los escaños reservados: “es tan importante que el que es indígena, de cualquier pueblo, vote por los escaños reservados. Entonces nos incomoda el que lo vean con la misma simpleza, como si estuviéramos compitiendo en una candidatura convencional o distritales, cuando no es lo mismo. Por nosotros no va a votar todo el mundo”.

“Como pueblo, tenemos en este minuto un tremendo desafío. Yo me encuentro en este minuto en la ciudad de Vicuña. Hemos hecho un trabajo de informar a la gente. Acá no llega la información, no llega Facebook, no llega WhatsApp; acá se escucha la radio, acá la gente se junta en la plaza a conversar, por lo tanto, hay que salir a conversar con la gente”.

Soberanía, territorio y comunidad

Gabriela y Eric han levantado tres ejes de su candidatura: la soberanía, el territorio y comunidad. “Nosotros queremos un Estado plurinacional con un corte más ecologista”, resume Eric.

Son los mismos principios que vienen trabajando desde su participación en la Red Nacional Diaguita. “Nuestra visión principal es poder mostrar que sí estamos presentes. Acá en el norte es otra realidad, son otros los problemas. Estamos viendo principalmente la defensa de temas ambientales y temas territoriales“, dice Gabriela.

La candidata explica que “partimos de la visión de un estado plurinacional, que es lo que nosotros buscamos primeramente: el reconocimiento de las naciones preexistentes a este Estado, cosa que nunca se ha dado en ninguna Constitución en Chile”. Además, buscan el reconocimiento de los derechos territoriales de los distintos pueblos.

Otro punto fundamental para el pueblo diaguita es “poder llegar a los espacios de representatividad, de los cuales hemos sido excluidos históricamente. Una redistribución de poder que sea equitativa y que nos permita poder participar de los distintos procesos de toma de decisiones y poder cambiar ciertos paradigmas, como la visión de la tierra, la Pachamama como un sujeto de derechos”.

De todas formas, aclaran que el programa sigue en proceso de construcción: “estamos visitando los territorios para poder ir recogiendo las problemáticas reales”.

Un despliegue para el que sólo les fue asignado un monto de $173.082 por parte del Servicio Electoral (Servel), además de apenas 2,75 segundos en la franja televisiva. Por eso, acusan que “las reglas del juego para los escaños reservados son totalmente restrictivas. Ha sido un proceso sin ninguna información”.