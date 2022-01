La semana de la Convención Constitucional ha estado marcada por la elección de presidenta y vicepresidente, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez respectivamente, que significó nueve rondas y más de 18 horas de libelo para que los convencionales pudieran llegar a un acuerdo.

El resultado para la elección de la presidencia, que significó la jornada más compleja, fue una mayoría ajustada, alcanzando los 78 votos exactos que exige como mínimo el sistema papal que se estableció para el órgano constituyente.

En ese contexto, este jueves, día en que el pleno de la Convención inició con la presentación formal de los nuevos líderes, algunos de los miembros del Frente Amplio y Chile Digno hicieron sus propias reflexiones ante las dificultades en el diálogo y las negociaciones que se evidenciaron durante la elección.

El Frente Amplio fue la fuerza de centro izquierda e izquierda que no respaldó la candidatura de Quinteros en la primera ronda en que se postuló, aunque sus miembros recalcaron que pensaban hacerlo en la siguiente votación, pero que no tuvieron la oportunidad, ya que no contaban con que Independientes No Neutrales efectivamente respaldara a quien terminó siendo electa.

Lee también: Ministro Ossa invitó a La Moneda a la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional

“Tampoco es tan dramático”, consignó Daniel Stingo, “puede ser un error, puede ser que no leímos bien las señales, pero yo le dije a la presidenta, minutos antes, ‘señora presidenta, porque todos entendíamos que ella iba a ser nuestra presidenta”. En cuanto a las conversaciones con el Partido Comunista y la dificultad para establecer una coordinación, sentenció, “eso hay que preguntárselo a ellos”.

Por su parte, Beatriz Sánchez, manifestó que “el día martes fue un día para construir los acuerdos y si bien pudimos haber tenido un diseño final, que terminó siendo otro, yo estoy bien con eso“, agregando que “la idea era llegar a una mesa que ojalá fuera representativa de varios mundos dentro de la Convención y creo que eso se logró”. Asimismo, se sumó a las declaraciones de Stingo respecto al Partido Comunista.

Fue el convencional Hugo Gutiérrez quien respondió a los dichos, afirmando que “lo que me hace sentido y entiendo de la política del Frente Amplio en la Convención, es que ellos quieren lograr grandes acuerdos ninguneando e invisibilizando no solo al Partido Comunista ni a Chile Digno, sino también a los independientes y movimientos sociales y ese es el camino equivocado”.

“Creo que el Frente Amplio tomó el peor de los caminos (…) esa preocupación que ya parece enfermiza, de querer siempre negociar, dialogar y buscar acuerdos con la centroizquierda y la derecha“, asegurando que, por eso, “no creo que haya una contradicción entre lo que hizo Chile Digno al interior de la Convención, con la política general que va a desarrollar nuestro presidente electo [Boric]”.

Lee también: Convención elige vicepresidencias adjuntas: Estos son los primeros nombres confirmados

En tanto, la convencional y nueva vicepresidenta adjunta del Frente Amplio, Amaya Álvez, indicó que “no entiendo mucho cuál es la fijación respecto al Frente Amplio y creo que no aporta nada, y lo digo con pesar, porque no es el tipo de comentario que una quisiera realizar respecto de quienes está llamado a trabajar con”.

“Somos un colectivo que trabaja de manera transversal, amplia, deliberativa, legítima, abierta, nosotros no tratamos mal a nuestros aliados, no lo hacemos ni lo haremos”, aseguró.