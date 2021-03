Diego Vallejos Guzmán (27) es contador auditor y actualmente se desempeña en la Coordinación de Educación Especial de Puerto Montt, ciudad donde nació y se crio. Es candidato a la Convención Constitucional por el distrito 26 y, como persona con discapacidad física espera, que la inclusión sea un punto relevante en la nueva Carta Magna.

Actualmente postula a un cupo en el órgano que redactará la Constitución como independiente por la lista Insulares e Independientes, buscando representar a las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.

Vallejos conversó con CNN Chile sobre sus propuestas, en las que destacan el reconocimiento de los Derechos Humanos y la protección de las personas con discapacidad en contra de la discriminación, entre otros puntos.

Reconocimiento de los DD.HH.

Al respecto, el profesional aseguró que “en esta nueva Constitución quiero reconocer los Derechos Humanos con especial protección a los grupos más desplazados, como las personas con discapacidad, mujeres, pueblos originarios, personas de la Tercera Edad y personas con diversas orientaciones sexuales. Quiero aportar al rediseño de un Estado garante de derecho que asegure las necesidades fundamentales de todas las personas como salud, educación, vivienda digna de manera accesible e inclusiva para que responda a toda la ciudadanía”.

A su vez, explicó que sus principales lineamientos son “asegurar que todo lo que se incluya en la Constitución considere la diversidad de personas, asegurar que todo lo que esté en la Constitución proteja a las personas con discapacidad en contra de la discriminación al ejercer sus derechos y también que todas las medidas tengan como prioridad un enfoque de Derechos Humanos”.

Sobre si la actual Constitución es débil en cuanto a los derechos de personas con discapacidad, Vallejos afirma que “no se reconoce los derechos de las personas con discapacidad en la Carta Fundamental. Esta asegura y protege el modelo económico que se basa en las competencias y en una estandarización de personas que permita dar respuesta a este modelo. Por lo tanto, genera alto grado de discriminación a los grupos históricamente desplazados, como personas con discapacidad, mujeres, pueblos originarios, personas de la Tercera Edad y personas con diferente orientación sexual”.

Al ser consultado sobre si considera que el Estado debiese hacerse cargo de las personas con movilidad reducida, aseguró que éste “debe ser garante de derechos, por lo tanto debe hacerse cargo no sólo de las personas con movilidad reducida, si no que debe dar respuesta a las personas considerando y valorizando su diversidad. Se deben crear políticas que consideren a las personas con movilidad reducida, personas sordas, personas ciegas, personas con autismo para que puedan desplazarse sin ningún tipo de restricción que venga por su condición. Al crear políticas pensadas para personas con discapacidad las mismas darán respuestas a la población en general”.

Sujetos de derechos y no de caridad

En relación al aporte de la Teletón en la rehabilitación de las personas con discapacidad, el contador auditor afirmó que “el Estado debe hacerse cargo de rehabilitación de las personas con discapacidad. Debemos considerar que Teletón sólo atiende a un grupo específico de personas con discapacidad, quedando sin rehabilitación muchas otras personas”.

“El modelo de rehabilitación de Teletón debe continuar, pero no así la forma de financiamiento para que las personas con discapacidad sean sujetos de derechos y no de caridad”, manifestó.

Cuando se le preguntó por las necesidades de su distrito, perteneciente a la Región de Los Lagos, Vallejos indicó que “la geografía que abarca el distrito 26 cuenta con un entorno natural que está siendo destrozado por el sector privado. La nueva Constitución debe asegurar y proteger los derechos de la naturaleza para que esta no sea explotada, sino que nos relacionemos con ella en simbiosis y armonía y te asegure su ciclo vital. Además, debemos tener un país descentralizado donde las autoridades locales tenga mayor autonomía en las decisiones de sus territorios que permita el buen vivir de las personas”.

En relación a la Ley de Inclusión, el candidato critica que esta “no se operacionaliza porque no se consagra constitucionalmente. La actual Ley de Inclusión no responde a cabalidad a las necesidades de las personas con discapacidad debido a que fue hecha por personas sin discapacidad, lo cual genera muchos vacíos legales en su cuerpo. Se debe crear una Ley de Inclusión donde las personas con discapacidad participen activamente en su desarrollo para dar respuesta a sus necesidades. Además, la materia de discapacidad debe estar en el Ministerio de Derechos Humanos y no en el Ministerio de Desarrollo Social”.

“Es importante que una Ley de Inclusión surja y tenga aplicaciones en un Ministerio de Derechos Humanos porque el problema ahora es de derechos. Está actualmente focalizada en el Ministerio de Desarrollo Social, entonces toca temas muy operativos como acceder al trabajo o la infraestructura, que es un desarrollo social cuando son los Derechos Humanos los que no están garantizados”, indicó.

Por último, Vallejos manifestó que “el Registro Nacional de Discapacidad se debe cambiar, porque pone a las personas con discapacidad desde el enfoque médico. ¿Por qué son personas principalmente del área de salud, sin discapacidad, las que definen si yo vivo o no con discapacidad, le ponen nombre a mi discapacidad, y le ponen un porcentaje? ¿Por qué tengo que registrarme? ¿Se registran las mujeres? ¿Se registran los homosexuales y lesbianas? El modelo económico obliga a eso, a desconfiar de la identidad de la persona”.