Este jueves el pleno de la Convención Constitucional (CC) votó en general el informe que emanó desde la comisión de Medioambiente, rechazando gran parte de su contenido.

En total, seis artículos de un total de 40 consiguieron superar la barrera de aprobación de 2/3 del hemiciclo, por lo que serán votados este viernes en particular.

Si en la votación de este viernes, las normas aprobadas no consiguen el respaldo de los 2/3, pero consiguen más de 78 votos a favor tendrán la oportunidad de volver a la instancia de origen para ser discutidos y modificados y ser sometidos nuevamente a la decisión del pleno.

Lee también: “Es una costumbre ‘punga’”: Militantes RN acusan que dichos de Schalper son una “filtración sacada de contexto”

En el caso de nuevamente ser apoyados por el quórum necesario, pasaran directamente a ser escritos en el borrador de la nueva carta magna.

Por el contrario, si no congregan al menos 78 patrocinios serán descartados de forma definitiva y perderán la posibilidad de formar parte de la nueva Constitución.

Por ser esta una votación en general, los artículos rechazados vuelven a la comisión. Mañana los seis artículos aprobados en general se votarán en particular en el pleno. Si esos artículos no tienen 2/3 pero tienen mas de 78 vuelven a comisión. Si no llegan a 78 votos, mueren.

— Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) March 4, 2022