La tarde de este jueves, el pleno de la Convención Constitucional votó en general el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales y si bien se aprobaron varios artículos, también se rechazaron muchos otros. Fue la periodista de CNN Chile en el ex Congreso Nacional, Josefina de la Fuente, quien informó sobre aquellos artículos aprobados que llamaron especialmente la atención durante la intensa jornada en que se discutieron 50 iniciativas.

Muchas mujeres estaban a las afueras del histórico edificio, precisamente, porque se votó la iniciativa “Será Ley“, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, así como el deber del Estado de asegurar las condiciones para un embarazo o la interrupción voluntaria de este para todas las mujeres y niñas del país.

De esta manera, “Será Ley” pasó la luz verde, obteniendo 109 votos a favor y quedando lista para pasar a la votación en particular. Asimismo, el pleno también aprobó en general el artículo sobre Educación Sexual Integral (ESI), que establece que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad…”

Cabe destacar que en la Comisión de Derechos Fundamentales el coordinador le ha pedido al pleno que, si no están conformes con los artículos y los rechazaran, los bajen precisamente en la votación en general. Esto, porque así tendrán más tiempo para hacer las modificaciones y además porque, en caso de pasar a la discusión en particular, se requiere coordinar para que ese artículo tenga más de 78 votos y menos de 103.

Entre los artículos que no fueron aprobados, destacó el de Derecho de propiedad, debido a que no se estuvo de acuerdo en cómo quedó redactado. Al respecto, el convencional Fuad Chahín (DC) señaló que “sobre la expropiación, hay quienes legítimamente señalan que debiera precisarse que siempre la expropiación tiene que ser al valor comercial, previa, no dejarla al legislador, y otro que no quieren que la expropiación vaya acompañada de indemnización“.

Sobre su opinión personal, Chahín sostuvo que “creo que se mejoró la norma de propiedad, hay que perfeccionarla por cierto y pienso que el principio que vamos a defender es que toda expropiación debe ser por interés general, función social y ambiental de la propiedad, vaya acompañada de una indemnización“.

En tanto, el convencional Rodrigo Álvarez (Chile Vamos), manifestó que “hay cosas que a mí me parecen negativas, sigue habiendo una desigualdad ante la ley entre distintos sectores; creo que las propuestas en materia de propiedad, de libertad de expresión, de libertad de emprendimiento, de educación sexual y por su puesto el tema del aborto, también son negativos, y al menos yo los votaré en contra”.

En cuanto a sus percepciones sobre las propuestas de propiedad, remarcó que “hay tres problemas: Primero, los mecanismos de expropiación, segundo, hay un debilitamiento muy fuerte de la propiedad, y tercero, creo que hay un error de la propiedad indígena en la forma en que se construye“.