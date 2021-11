Tras una semana en que la Convención Constitucional se trasladó a la Región del Biobío para sesionar en sus diferentes ciudades y espacios, con el fin de hacer un gesto por la descentralización, la polémica estalló con un artículo publicado por Biobio Chile, en que consignaron que uno de sus periodistas se habría reunido con testigos que aseguraron vieron a un grupo de convencionales en una “desenfrenada fiesta” en el Hotel Pettra de Concepción la noche del miércoles.

Según el relato, los representantes habrían mantenido un comportamiento inadecuado en el hospedaje donde llegaron a pernoctar 60 convencionales, consumiendo alcohol hasta altas horas de la noche, ingresando a la piscina mientras se encontraba cerrada e incluso mostrándose prepotentes con el personal del lugar.

Sin embargo, este viernes algunos convencionales alzaron la voz al respecto, negando tajantemente los hechos. La Tercera informó del primer usuario de Twitter que publicó información sobre el hecho, llamado Andrés Eyzaguirre. Cuando se contactaron con él, asumió que no había estado ese día en el hotel y que se había enterado por un familiar que se hospedó en el lugar. Sin embargo, consignó el medio, “no quiso entregar ni el nombre ni el contacto de ese familiar para contrastar la información”.

También acudieron al hotel donde, fuera de micrófono, los funcionarios negaron “tanto que se hubieran presentado reclamos oficiales de otros pasajeros como los supuestos desórdenes en las instalaciones”. El convencional y vicepresidente adjunto de la instancia, Pedro Muñoz (PS), negó haber participado en una instancia como esa o saber de algo parecido. Asimismo sucedió con su par Jaime Bassa, quien agregó que “no tenemos mayor información”, pero “si estos hechos son ciertos, habrá responsabilidades individuales que asumir”.

A través de su Instagram, el representante Nicolás Núñez (FRVS), sentenció que “tal carrete no existió, es mentira”, pero que “lo que sí pasó es que todos los convencionales que alojamos en ese hotel desde nuestras comisiones, en distintas comunas del Biobío, llegamos muy tarde“.

De esta manera, continuó el relato, “en mi caso yo llegue desde Tomé a eso de las 23:30, horario en que ya estaban cerrando la cocina y lo único que quedaba abierto era el bar“, detallando que “se juntó la gente que estaba tomando desde antes en el bar que está al lado de las mesas donde uno come [o sea que] esa gente que estaba desde antes se mezcló con los constituyentes que llegamos a comer”.

Núñez, aseguró en su testimonio que “yo me tomé una cerveza y un consomé de ave, y me fui a acostar, no supe de nada, ni de fiesta ni de nada extraño, estaba muy cansado por que hemos trabajado mucho recorriendo y palpando la realidad de la gente de esa región”.



Finalmente, afirmó que “siento rabia, impotencia y más ganas de seguir trabajando, para dejar radiante esta Constitución que tanto quieren boicotear“.