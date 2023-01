Faltan solo días para que comience el evento de ciencias más importante de Chile. Congreso Futuro regresa con una edición 2023 que apuesta a incluir la ciencia y la tecnología en las conversaciones cotidianas. A través de diferentes campos de investigación, como la ciencia, las humanidades, el arte y la ingeniería, cerca de 100 expositores darán a conocer sus visiones y avances académicos desde el 16 al 21 de enero.

Futuro 360 no se quiso quedar fuera de la ocasión, y como co-productores de la instancia de divulgación científica más importante del año, presentamos a los expertos que estarán durante la jornada del sábado 21 de enero en el Teatro Oriente de Providencia.

La quinta jornada del Congreso Futuro 2023 se titula “¿Hasta dónde podemos llegar?“, espacio en el que se abordarán temas como el discurso democrático y la importancia de la Inteligencia Artificial.

Bloque 24: Nuevas Conversaciones

En este bloque, se realizará un diálogo a dos voces sobre la democracia. La experta Barbara Stiegler y el académico Chistopher Pébarthe discutirán sus puntos de vista, invitando al público a participar al más puro estilo de la democracia griega.

Barbara Stiegler

Filósofa francesa y académica de la Universidad de Burdeos-Montaigne, quien trabaja en colaboración con el sector de la salud. Es Hija del filósofo Bernard Stiegler y miembro del Institut Universitaire de France.

Comenzó especializándose en filosofía alemana (Nietzsche et la biologie, Puf, “Philosphies”, 2001 et Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ, Puf, “Epiméthée”, 2005). Actualmente, sus investigaciones se centran en ámbito de la filosofía política sobre la historia del liberalismo y la democracia.

Está interesada en primer lugar en Nietzsche, en su relación con la biología y el cuerpo. Teórica del neoliberalismo, destaca luego las fuentes evolutivas del neoliberalismo para las cuales la especie humana debe aprender a vivir en un nuevo entorno y adaptarse gracias a las políticas de salud y educación llevadas a cabo por expertos.

Su trabajo actual amplía la exploración de estas temáticas en el campo de las ciencias de la vida y la salud, centrándose en los cambios recientes de las políticas de salud pública.

Christopher Pébarthe

Académico del Instituto Ausonius de la Universidad de Burdeos Montaigne y especialista en Historia de la Grecia Antigua.

En 1995, tras obtener un CAPES en historia-geografía, obtuvo su “agrégation” en historia en 1996, ejerciendo como académico de secundaria desde 1995 hasta 2002.

En 2002, defendió su tesis doctoral, elaborada bajo la dirección de Alain Bresson, sobre los usos de la escritura y la conservación de los documentos escritos en la Atenas arcaica y clásica. Esta tesis fue publicada en 2006 por De Boccard con el título Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique.

De 2002 a 2007 fue académico en la Universidad de París VIII, y después, en la Universidad de Burdeos III. En 2011, obtuvo su habilitación para dirigir la investigación (HDR). Imparte conferencias en la Universidad Popular de Burdeos (UPB), concretamente – desde 2019 – en la Cátedra de Democracia, Verdad y Ciencias Sociales.

Bloque 24: Proyecto Metadiálogos

En este segmento se realizará un experimento que nació de la pasión de un equipo que busca comprender como una IA puede aproximarse a nuestra vida diaria. Con un software entrenado, esta propuesta busca crear a un meta-especialista. Todo a cargo de Paloma Ávila, Julio Rojas y Nicolás Fernández.

Paloma Ávila

Periodista y licenciada y comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Subdirectora del área Futuro en CNN Chile a cargo de los programas Futuro 360, Divergentes, Minería 360 y Sana Mente. Además, es la directora de transmisión de Congreso Futuro.

Julio Rojas

Autor, guionista y escritor, siendo uno de los más premiados de Chile. Ha sido creador, guionista, story editor y consultor de múltiples series de televisión, largometrajes y audioseries, trabajando para plataformas como Amazon, Apple, Spotify y más.

Julio Rojas ha escrito más de una docena de largometrajes, entre ellos La vida de los peces, el cual fue galardonado con el premio Goya a mejor película extranjera. Además, participó las series El Refugio, Familia de Medianoche, y el pódcast Caso 63, que ganó el Premio Ondas a mejor podcast del 2022).

Nicolás Fernández

Cientista político de la Universidad Diego Portales. Director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y de Congreso Futuro. Es especialista en comunicación política y estratégica en temas complejos.

Además, cuenta con experiencia en formulación y tramitación de políticas públicas. Por otra parte, ha participado en el desarrollo de proyectos con tecnologías emergentes, arte e innovación.

Es un director de proyectos de divulgación científica, con foco en el uso de la inteligencia artificial con fines sociales, como el Estudio Diálogos, que permitió entender qué y cómo piensan las chilenas y chilenos sobre su futuro; y de MetaDiálogos, iniciativa que permitió procesar la conciencia de grandes pensadores de la humanidad y traerlos al presente para discutir desafíos de la actualidad y el futuro.

Bloque 25: Contemplando territorios

En este bloque se transmitirán diferentes producciones audiovisuales. La primera de ellas, de 11:30 a 11:55 será Explorando la vida invisible del océano; un documental sobre la relación del mundo del microscópico marino con el cambio climático.

En él, conoceremos el trabajo de CEODOS Chile, un consorcio de investigación franco-chileno, que surge de una historia de colaboración de larga data entre el CNRS, la Tara Ocean Foundation, e instituciones chilenas, durante la travesía de la goleta Tara en territorio chileno.

Luego, de 13:00 a 14:20, se transmitirá el documental Soy la Tierra: Historias desde el fin del mundo. Este es un mediometraje documental que muestra imágenes espectacularmente bellas de la naturaleza en contraste con la devastación humana; advirtiéndonos de la potencial extinción de nuestra especie.