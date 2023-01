La nueva versión de Congreso Futuro 2023 apuesta incluir a la ciencia y la tecnología en las conversaciones cotidianas. A través de diferentes tópicos, como la ciencia, humanidades, artes y tecnología, cerca de 100 expositores darán a conocer sus miradas en la cita de divulgación científica más importante de Latinoamérica.

Como coproductores de CF, Futuro 360 te informa quiénes serán las y los expertos que estarán presente durante el martes 17 de enero en el Teatro Oriente, ubicado en la comuna de Providencia.

La segunda jornada de CF se titula “¿En qué estamos?”, espacio dedicado a reconocer quiénes somos y en qué situación vivimos dentro de una sociedad que hoy nos da más lugares para el cambio, la interrupción de las Redes Sociales que moldean nuestra cotidianidad, las distintas realidades de este mundo heterogéneo que habitamos y las regulaciones cerebrales y laborales necesarias para convivir.

Bloque 6: Regulaciones cerebrales

Rafael Yuste

Investigador y académico de la Universidad de Columbia, Yuste es un neurobiólogo dedicado a descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos, llegando a alterar experimentalmente “recuerdos” en animales de laboratorio.

Colaboró con la creación del proyecto de ley que convirtió a Chile en el primer país del mundo que garantiza, constitucionalmente, la protección del cerebro. En 2021, la revista Nature lo consideró como uno de los científicos más influyentes del mundo.

Kristin Lauter

La Dra. Lauter fue parte de Congreso Futuro 2020. Se le conoce por su trabajo en Inteligencia Artificial Privada (Private AI), en cifrado homomórfico, y en la criptografía post cuántica de la curva elíptica (ECC).

Es miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), de la Sociedad Matemática Americana (AMS), Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales (SIAM), Asociación de Mujeres en Matemáticas (AWM) y miembro honoraria de la Real Sociedad Matemática Española.

Dirigió el grupo de investigación de criptografía en Microsoft Research desde 2008 a 2021; su equipo desarrolló el Microsoft SEAL, una biblioteca abierta para la encriptación homomórfica.

Jared Genser

Abogado de Derechos Humanos y Asesor Especial de la Organización de los Estados Americanos. Genser es, además, director general de Perseus Strategies y Asesor especial responsable de proteger la Organización de los Estados Americanos. Consejero General de NeuroRights Foundation y profesor adjunto de leyes en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Anteriormente, fue socio de la firma DLA Piper LLP en asuntos gubernamentales.

Licenciado en ciencias por la Universidad Cornell, Máster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y un Juris Doctor cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.

Karl Friston

Neurocientífico teórico. Eminencia en el campo de las imágenes cerebrales. Posee Doctorados Honoríficos de las universidades de York, Zúrich, Lieja y Radboud.

Inventó el mapeo paramétrico estadístico (SPM), la morfometría basada en vóxeles (VBM) y el modelado causal dinámico (DCM). Estas contribuciones fueron motivadas por la investigación de la esquizofrenia y los estudios teóricos del aprendizaje de valores, formulados como la hipótesis de la desconexión de la esquizofrenia. Las contribuciones matemáticas incluyen procedimientos variacionales laplacianos y filtrado generalizado para la inversión de modelos jerárquicos bayesianos.

Actualmente, trabaja en modelos de integración funcional en el cerebro humano y en los principios que sustentan las interacciones neuronales. A Friston se le considera el investigador del cerebro más relevante de los últimos 25 años.

Nora Volkow

Psiquiatra y directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Sus estudios han documentado que los cambios en el sistema dopaminérgico afectan a las funciones de las regiones cerebrales frontales relacionadas con la recompensa y el autocontrol en la adicción.

Stanislas Dehaene

Considerado como el “Nobel de neurociencia”. Dehhaene es un neurocientífico cognitivo francés cuya investigación tiene como objetivo dilucidar las bases cerebrales de las operaciones más fundamentales del cerebro humano: lectura, cálculo, razonamiento, conciencia. Se centra en temas como la cognición numérica, las bases neuronales de la lectura y los correlatos neuronales de la conciencia.

Su investigación actual intenta superar los límites de las imágenes cerebrales. El objetivo es descifrar el código específico de cada región cortical y comprender su origen durante el desarrollo. Imágenes cerebrales de lectura, comprensión de oraciones, bilingüismo; visualización de la actividad cerebral infantil; variabilidad del cerebro de persona a persona. Es en estos campos donde la imagen cerebral teje vínculos entre la psicología y la neurociencia.

Bloque 7: Tecno-Antropología en movimiento

Shoshana Zuboff

Académica, escritora y activista. Autora de tres importantes libros, cada uno señalando a una nueva era tecnológica en la sociedad. Su reciente obra maestra The Age of Surveillance Capitalism (La Era del Capitalismo de la Vigilancia), disponible en 26 idiomas, ha sido destacado como el Silent Spring (La Primavera Silenciosa) de la industria tecnológica, como el Das Kapital (El Capital: crítica de la economía política) o el Wealth of Nations (La Riqueza de las Naciones) del siglo 21.

Su trabajo ha sido reconocido con los premios Axel Springer (2019), EPIC Lifetime Achievement (2021) y Global Privacy Assembly Giovanni Buttarelli (2021). Zuboff ha recibido títulos honorarios por la Universidad de Ámsterdam, la Escuela de Negocios de Copenhague y la Universidad de Londres.

Antonio Casilli

Profesor de sociología en el Instituto Politécnico de París e investigador asociado en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS), París, Francia. Su investigación se enfoca en redes sociales, plataformas digitales y privacidad.

Es co-fundador del programa de investigación DiPLab (Digital Platform Labor) y de INDL (International Network on Digital Labor). Es autor del premiado libro En attendant les robots (2019; en español: Esperando a los robots, 2021), una investigación sobre las condiciones del trabajo que cumple el rol de la labor humana en la inteligencia artificial.

Yuk Hui

Filósofo e ingeniero informático, educado en la Universidad de Hong Kong y en el Goldsmiths College en Reino Unido. Participó en Congreso Futuro 2022.

Su área es la filosofía de la tecnología, su aplicación y sus implicancias en el desarrollo de la humanidad y de las personas como individuos. Ha investigado el impacto de la transformación tecnológica contemporánea en los ámbitos del arte y la filosofía.

Eva Illouz

Catedrática y socióloga de la Universidad de París X-Nanterre. Es profesora en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Jerusalén y ha sido profesora visitante de L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), de la Universidad de Northwestern y de la Universidad de Princeton.

Bloque 8: Reinvención constante del trabajo

Pablo Egaña

Director del Magíster en Negocios Sostenibles y Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además es investigador principal del Nucleo Milenio sobre Evolución del Trabajo.

Ha sido previamente académico en Columbia University, Asia School of Business, Kuala Lumpur, Malasia, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Chile. Ha sido además consultor y asesor de startups y empresas públicas y privadas en Chile, EEUU, Filipinas, Malasia, Myanmar, Perú, y Tailandia, además de organismos multilaterales. Es Ph.D. y Master of Arts en Desarrollo Económico Sustentable de Columbia University en Nueva York, y Economista de la Universidad de Chile.

Jeanne Lafortune

Profesora titular en el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un doctorado en Economía del MIT, un magíster en economía de la Universidad de Toronto y un BA en Economía y Desarrollo Internacional de McGill University.

Sus intereses principales son economía laboral y de desarrollo, con un enfoque particular en economía de la familia. Es secretaria del Regional Standing Committee of the Econometric Society, miembro del equipo editorial del Journal of Human Resources y de Cliometría. Es académica asociada del J-PAL e investigadora del IZA.

Christopher Neilson

Licenciado en pregrado y máster de economía por la Universidad de Chile, doctorado en economía por la Universidad de Yale. Participó como becario en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (2013-15), como investigador visitante en Microsoft Research (2017-18), y como profesor asistente en la Universidad de Princeton desde 2015 al 2022.

Es uno de los académicos chilenos más reputados a nivel mundial, logró el tenure (profesor titular) en una universidad Top 5 de la nación norteamericana, hito conseguido anteriormente sólo por Ricardo Caballero (MIT).

Arturo Arriagada

Profesor Asociado de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde enseña e investiga sobre la relación entre tecnologías digitales, comunicación y sociedad. En los últimos años se interesa en las nuevas formas de trabajo dependientes de plataformas digitales, el papel de la comunicación y los algoritmos, por ejemplo, en las actividades de influencers, músicos, conductores y repartidores de apps. Colabora con distintos académicos/as en proyectos y centros de investigación.

Es investigador principal del proyecto Fairwork en Chile, liderado por el Oxford Internet Institute y el WZB Berlin Social Centre, cuyo objetivo es investigar y promover buenas prácticas laborales en la economía de las plataformas. También es Investigador Asociado del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo (MNEW), proyecto financiado por ANID, que busca comprender las nuevas formas de trabajo que surgen con la digitalización.

Mark Graham

Profesor de Geografía de Internet en el Instituto de Internet de Oxford. Investigador principal en el Green Templeton College. Investigador afiliado en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford. Investigador asociado en el Centro de Tecnología de la Información y Desarrollo Nacional en África de la Universidad de Ciudad del Cabo e investigador visitante en el Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Sus principales intereses se centran en la economía digital, el capitalismo de plataformas y la economía gig (o economía de las plataformas).

Dirige una serie de proyectos de investigación que abarcan temas entre el trabajo digital, la economía de las plataformas, la geografía de Internet y las TIC y el desarrollo. Es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos The Gig Economy y Digital Work in the Planetary Market.

Bloque 9: Dicotomías de un mundo quebrado

Josefa Aguirre

Doctora en economía y educación por la Universidad de Columbia. Profesora de economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como investigadora asociada en la PUC (2011 – 2012), en Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL-LAC) y como investigadora asistente en el Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia (2015 – 2017). Su investigación aborda preguntas de política pública en el área de la educación, mercado laboral y género.

Jorge Olcina

Doctor en Geografía. Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) desde noviembre de 2017. Director de la Sede de Alicante de la Universidad de Alicante (2016-actualidad). subdirector de la revista Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales (2014-actualidad). Presidente de la Asociación Española de Geografía (2017-actualidad). Miembro del consejo editorial de diversas revistas de temática geográfica y ambiental (2001-actualidad).

Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre temática geográfica e histórica desarrollados en la Universidad de Alicante. Ponente en el Año Internacional del Planeta Tierra (2008), declarado por la UNESCO. Profesor invitado en universidades de España, Europa e Iberoamérica.

María Cristina Cravino

Antropóloga (U. de Buenos Aires-UBA-), Magíster en Administración Pública (UBA-INAP) y doctora en antropología (UBA). Investigadora principal CONICET- Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Organizó y dirigió la Maestría en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Fue secretaria académica del Posdoctorado en Filosofía y Letras UBA. Publicó diversos artículos en revistas especializadas y libros sobre hábitat popular, políticas de vivienda de interés social, desigualdades urbanas, conflictos urbanos, entre otros temas.

Lisa Gibbs

Profesora de Salud Pública en la Universidad de Melbourne. Estudió psicología y tiene un bachiller en Ciencias Hons por la Universidad de Melbourne, y un Doctorado por la Universidad de Deakin, Australia.

Sus intereses de investigación son:

La recuperación y la resiliencia ante las catástrofes. La salud y el bienestar de los niños.

Estos dos campos se cruzan a través de su investigación sobre la resiliencia infantil.

Christina Bu

Secretaria General del Norsk elbilforening (Norwegian EV Association, la asociación noruega de vehículos eléctricos). Anteriormente, trabajó como asesora política en movilidad y medio ambiente.

Se ha destacado como oradora en conferencias alrededor del mundo. Noruega lidera el mercado de vehículos eléctricos con una participación cercana al 80%.

Edwin Eichler

Presidente de los Consejos de Vigilancia SMS group GmbH / SMS GmbH. Miembro del Comité de Accionistas del grupo SMS. Posee experiencia en Especialización Áreas de negocio de SGL Carbon Group, estrategia corporativa, cumplimiento y gestión de riesgos y gobierno corporativo, además de innovación en competencia.

Desde hace décadas trabaja en metales y servicios industriales como CEO y miembro de consejo en diversas compañías privadas y cotizadas. En la última década, el enfoque de su trabajo ha sido la descarbonización de las cadenas de valor industrial y economía circular con tecnología de punta y digitalización avanzada.