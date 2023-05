Un vocal de mesa llegó por tercera vez disfrazado de superhéroe para cumplir su deber cívico.

Lucas Concha ha sido vocal de mesa cinco veces y nuevamente llegó disfrazado como Spider-Man al Estadio Monumental en el marco de la elección del Consejo Constitucional.

El joven ya se había disfrazado del famoso superhéroe para el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

En esta ocasión, Lucas llegó vistiendo un polerón de Flash y el traje de Spider-Man bajo este. En el lugar, señaló que se puso “de todo debajo del traje para no pasar frío, pero igual de repente no es suficiente, por eso el polerón“.

“La vez pasada también vine con mi traje de Spider-Man para hacer algo más divertido y dinámico. Esa vez me comprometí a venir así de nuevo si me tocaba y, bueno, aquí estoy”, explicó el joven a CNN Chile.

Ayer se enteró de que era vocal nuevamente

Lucas comentó que se enteró el sábado en la noche que sería nuevamente vocal de mesa, “la primera vez que revisé, no aparecía (…), y por cosas del destino el vecino me dijo que le llegó mi carta a su casa y me enteré anoche que tenía que venir“.