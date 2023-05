Tras los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales, la lista Todo por Chile se refirió a su derrota electoral. Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, calificó el resultado como “malo para la lista” y reconoció que también es “un mal resultado para el Gobierno“.

En cuanto a la irrupción del Partido Republicano, el timonel de la DC afirmó: “Creemos que es un mal resultado para el proceso constitucional. ¿Por qué? Porque cuando una sola fuerza obtiene no solo el poder de veto, sino también el poder de hacer completamente una constitución, hace muy difícil construir un acuerdo necesario”.

“Nos preocupa la polarización del país. En dos años pasamos de la extrema izquierda a un triunfo de la extrema derecha, eso sin duda le hace mal al país”, agregó.

#CNNPrime | Natalia Piergentili, presidenta del PPD: "Las derrotas hay que recibirlas con humildad, pero no claudicando las convicciones"#CNNElección

Por su parte, Natalia Piergentili, presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), señaló que “las derrotas hay que recibirlas con humildad, pero no claudicando en las convicciones”. Tras ser consultada por la decisión de ir a una sola lista, agregó que “yo solo fui un instrumento de una decisión colectiva”.

“A mí puede que el resultado no me guste o que para nosotros no haya sido el deseado, pero eso no significa que antes de que empiece este nuevo Consejo Constitucional nos pongamos en una trinchera”, aclaró.