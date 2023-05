La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, lamentó el mal resultado del pacto Todo Por Chile, el que obtuvo un 8,96% de los votos.

Pese a que Piergentili reconoció el fracaso de la bancada tras el triunfo del Partido Republicano, agradeció el apoyo de quienes votaron por el PPD.

“Las derrotas hay que recibirlas con humildad, pero no claudicando las convicciones”, sostuvo la timonel de la colectividad.

En esa línea agregó que “tuvimos hoy una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile, que puede seguir fortaleciéndose. (…) Recibimos este resultado con humildad, con necesidad y reflexión”.

Posible salida de Piergentili del PPD

Tras ser consultada sobre su posible salida de la presidencia del PPD tras la derrota, Piergentili señaló que “cualquier definición partidaria se tomará al interior del partido como corresponde”.

La política también indicó que durante la mañana de este lunes sostendrá una reunión de comisión política e hizo un llamado a los Republicanos, para que los consejeros electos no comentan “los errores que se cometieron en la convención anterior”.

Separación con Unidad Para Chile

Asimismo, ante los resultados y la decisión de formar, como bancada, la coalición Todo Por Chile, Piergentili se desligó de la responsabilidad de la derrota.

“La verdad es que, como presidenta del PPD, la decisión de ir en dos listas fue del conjunto del 94% del consejo nacional del partido. Yo solo fui instrumento de una decisión colectiva“, sostuvo.

Nuevo proceso constituyente

Sobre el nuevo proceso constituyente, Piergentili aseguró que “puede que a mí no me guste, o que para nosotros no haya sido el deseado, pero no significa que antes de que empiece este nuevo consejo constitucional nos pongamos en una trinchera”.

“Vamos a esperar cómo se produzca este nuevo consejo constitucional”, aseveró.

En esa línea también respondió a las críticas que apuntaron al Gobierno y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como factores que influyeron en la derrota del pacto.

“Esta elección no era un plebiscito del Gobierno. (…) De modo que el Gobierno mañana tiene que seguir adelante con sus reformas que son muy importantes para Chile, como pensiones, tributarias y la agenda de seguridad”, agregó.