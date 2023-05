Un hincha de Colo Colo dejó un particular mensaje en el voto para la elección de los integrantes del Consejo Constitucional que se está llevando a cabo este domingo.

“Colo Colo es Chile“, escribió el fanático en la papeleta correspondiente a la 7° circunscripción senatorial.

Pero eso no fue todo, ya que en la imagen difundida en Twitter, se observa que el votante también pegó una lámina brillante alusiva al “Cacique”.

