La elección del Consejo Constitucional se realiza este domingo 7 de mayo y tiene como condición el voto obligatorio.

Al no ser un sufragio voluntaro, quienes no concurran a ejercer su deber cívico serán multados. Sin embargo, por ciertas razones de fuerza mayor te puedes excusar, como por una enfermedad, ausencia en el país o algún impedimento grave.

También será causal de excusa estar a más de 200 kilómetros de local de votación. Si este es tu caso, esto es lo que debes hacer para no arriesgar sanciones.

¿Cómo realizar una constancia en Carabineros?

Las personas que estén a más de 200 km de su domicilio electoral este domingo de elecciones deberán realizar una constancia ante Carabineros para, posteriormente, poder excusarse con este documento ante los Juzgados de Policía Local y evitar las multas asociadas.

Desde la institución sugieren realizar el trámite de “forma más rápida y expedita” a través de Comisaria Virtual, donde te entregarán un código que deberás validar en la unidad de Carabineros del sector donde te encuentres el domingo.

También podrás acercarte a un cuartel y hacer todo el proceso de forma presencial, aunque será más demoroso que realizar la primera diligencia de forma online.

Tendrás que guardar el comprobante de la constancia, ya que por sí sola no te excusa de no haber asistido a votar.

Deberás presentar ese documento ante el juez para demostrar posteriormente que estabas lejos de tu local de votación.

Desde #ComisaríaVirtual te entregamos algunas recomendaciones para las #Elecciones de #ConsejerosConstitucionales de este domingo, y así puedas cumplir con tu deber cívico sin problemas. 🇨🇱💚#SiempreCarabinero#CarabinerosdeTodos pic.twitter.com/gOoLPTNVJn — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 5, 2023

¿Cuál es el plazo para realizar la constancia?

Debes hacerlo el mismo domingo 7 de mayo y el horario es hasta las 00:00 horas de ese día.

El capitán Carlos Díaz, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, detalló que el código que se genere “obligatoriamente debe validarse en una comisaría en el sector donde estoy, ya que esa es la comprobación”.

“Si voto en Santiago, por ejemplo, y estoy una comuna lejana como Temuco o Valdivia, y el día de la elección vuelvo a Santiago, pero ya fuera del horario de votación y quiero validar la constancia en Santiago, ya no va a servir”, ejemplificó en entrevista con CNN Chile.