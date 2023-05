Durante la noche del jueves, el presidente Gabriel Boric llegó a Punta Arenas, en la Región de Magallanes, donde sostendrá diversas reuniones y actividades.

El jefe de Estado también viajó a la zona para ejercer su derecho a sufragio este domingo 7 de mayo. Tras votar, volverá a Santiago para esperar los resultados.

“He decidido mantener mi local de votación aquí en la región, donde está mi corazón“, señaló a los medios durante su arribo al aeropuerto.

“Decidí venir un día antes hábil para poder realizar actividades de trabajo relacionadas con el hidrógeno verde. Voy a tener algunas reuniones oficiales, a juntarme con nuestro nuevo delegado, José Ruiz Pivcevic, (…) y, por supuesto, ver la coyuntura también acá”, agregó.

Expectativas

El mandatario habló sobre sus expectativas de cara a la elección de este domingo, día en que la ciudadanía deberá elegir a los 50 representantes que discutirán y aprobarán una propuesta de texto de nueva Constitución.

“Mis expectativas son fortalecer la democracia. En nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección”, sostuvo.

En esta línea, afirmó que “no me corresponde por el veto electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática”.