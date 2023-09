En conversación con el programa “CNN 50: Testimonios de la Historia”, el senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“Vivía un país que estaba totalmente dividido, un país en donde había un odio empedernido entre chilenos por un gobierno que llegó por las urnas y salió por la fuerza porque la ciudadanía en ese minuto lo pidió“, aseguró el parlamentario.

En esa línea, detalló que “nosotros lo llamado pronunciamiento (…) En el 11 de septiembre hay explicaciones y justificaciones (…) la veo como una fecha en la que las Fuerzas Armadas de las cuales estoy muy agradecido y mi generación, también, nos salvaron la vida“.

Respecto a la gestión del expresidente Salvador Allende, el militante de la UDI fue categórico al señalar que “lo que hizo fue no respetar y atropellar la Constitución y cuando hablan del 11 de septiembre, mire, si no hubiese habido un Allende, no hubiese habido un Pinochet“.

“Cuando a mí me dicen ‘tú justificas el golpe’, sí, yo lo justifico. Tuvo un precio por las muertes que ocurrieron, pero después vino lo otro en donde se produjeron las violaciones a los derechos humanos, que nosotros no quisimos ver, que nos demoramos 20 años en conocer esas sombras del gobierno militar”, aseveró.

Asimismo, Moreira indicó que “yo no voy a renegar del pasado, no voy a renegar de las luces que hubo, que Chile fue salvado“.

“Yo justifico plenamente el 11 de septiembre, no había de otra, o eras tú o éramos nosotros”, señaló al respecto.

CNN 50: Testimonios de la historia

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emitirá un especial seriado de entrevistas que abordarán, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, el análisis de las últimas décadas de la historia del país.

No te pierdas “CNN 50: Testimonios de la historia” este sábado en las pantallas de CNN Chile a las 13:00 horas.