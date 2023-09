En conversación con el programa “CNN 50: Testimonios de la Historia”, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Carolina Tohá desde temprana edad ha estado involucrada en la política, su padre, José Tohá, ocupó el cargo de ministro en las carteras de Interior y Defensa Nacional, durante el mandato de Salvador Allende.

Tras el golpe de Estado, fue detenido por los militares en el Palacio La Moneda y llevado a la Isla Dawson, para luego ser asesinado seis meses después. Este tema fue controversial por décadas, ya que el régimen militar indicó que José Tohá había muerto por suicidio. Sin embargo, en el 2012 la Justicia señaló que fue asesinado tras sufrir torturas, luego de los resultados de los peritajes patológicos realizados en la Universidad de Concepción.

Durante el 2017, la Corte Suprema ratificó las condenas a dos oficiales (r) de la FACh, Ramón Cáceres y Sergio Contreras, por tomentos reiterados al exministro de Allende.

“Lo que más me duele no es no saber y no tener una sentencia, lo que más me duele es que siento que, el hecho de que no sepamos, significa que mi padre murió en soledad y no hemos logrado cerrar esa brecha, porque no sabemos cuál es su verdad y no sabemos lo que él vivió en esos últimos minutos y eso me pesa más que todo lo demás… Ese es el principal dolor, no tener una verdad en la Justicia”, relató Tohá.

Respecto a los 50 años del golpe, concluyó Tohá: “Esta conmemoración es especialmente por decirlo así… de resistencia. En la tarea que el país no retroceda en esta materia y consolide las cosas que ha ido logrando, aunque no logre avanzar mucho desde el punto de vista hacer gestos públicos y declaraciones. Que el país se haga la idea y nosotros que estamos política, que estamos en un tiempo en donde por diversas razones se busca desvalorizar la democracia“.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile ha emitido un especial de entrevistas que han abordado la perspectiva de distintas figuras políticas y el análisis de las últimas décadas de la historia del país.