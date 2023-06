Hace algunos días, los funcionarios de WinRAR manifestaron su emoción luego de que más de cuatro usuarios pagarán por la licencia del icónico software, tras años de insistencia.

A través de sus redes sociales, la calificaron como “la mejor semana de la historia“. “¡Estamos saltando de alegría aquí en WinRAR esta semana! ¡1000 nuevos seguidores y más de 4 ventas!”.

We're jumping for joy over here at WinRAR this week! 1,000 new followers and more than 4 sales! Best week ever! Special thanks to @LucaDAmico91 @victormazucato @misaka00251 @costykyo and @raptor_lake We ❤️ You! #IBoughtWinRAR pic.twitter.com/72q8pRSmUl

Todo comenzó luego de que Microsoft confirmara que Windows 11 sería compatible de forma nativa con los archivos ‘.rar’, por lo que WinRAR, que permite trabajar con archivos comprimidos, ya no sería necesario.

Si bien el software es de pago, una vez terminado los 30 días sin publicidad ni mensajes recordatorios se puede seguir usando sin inconveniente, solo debiendo cerrar la ventana que invita a pagar por la licencia.

Por esta razón, durante décadas se había vuelto casi una tradición no pagarla. Sin embargo, la noticia de Microsoft provocó que algunos usuarios decidieran pagar la licencia como muestra de agradecimiento.

Tras la publicación de WinRaR, más personas decidieron sumarse, e incluso hay un hashtag (#IBoughtWinRAR) que cada día suma nuevas publicaciones de todas partes del mundo.

Late and long nights in the data center for many many years and this bad boy helped me through it all. Time to pay up, do your bit !!

thanks for being there @WinRAR_RARLAB pic.twitter.com/IzTUuzB7xU

— Hi I’m Chris (@techboychris) June 20, 2023