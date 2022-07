(CNN) —Los gatos, posiblemente los animales más desinteresados ​​del planeta, se están involucrando en los videojuegos.

Stray, un nuevo juego de BlueTwelve Studio y la editorial Annapurna Interactive para PlayStation 4 y 5, te permite jugar como un gato que vive en un mundo distópico. Sin embargo, resulta que tiene un aspecto tan realista que los gatos domésticos han sido sorprendidos mirándolo e imitándolo durante horas y horas.

Los jugadores son recompensados ​​al existir como un gato en el juego. Puedes hacer todas las cosas que hacen los gatos: maullar, pasear por el exterior, limpiarse, dormir mucho, arañar muebles, tirar cosas de las mesas, comer.

My cat Perla loves watching me play #stray . @CatsWatchStray Saludos desde Panamá. Great game. pic.twitter.com/GoG1CjPKnB

Los jugadores y jugadoras del mundo han estado publicando en sus redes sociales videos y fotos de sus propios gatos observando el juego, imitando a los animales que están en él o maullando a la pantalla.

Incluso hay una cuenta de Twitter llamada Cats Watching Stray, donde los usuarios comparten registros de sus gatos reaccionando al juego. Una mujer publicó un video de su felino bloqueando la pantalla y escribió: “Mi gato no me deja jugar”.

My cat wont let me play this game 😭😹#Stray @A_i @CatsWatchStray pic.twitter.com/X7tyFSL2v7

— Retr0🦋// #StraySweep🐈 (@vanishinggracee) July 19, 2022