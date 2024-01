Nuevo año, nuevas adaptaciones a la gran y pequeña pantalla que sorprenden a la comunidad gamer.

Esta vez es el turno de la popular exclusiva de PlayStation, Until Dawn.

Los videojuegos y la entretención de cine y streaming no siempre han tenido una relación amena.

Los inicios de los 2000 marcaron un precedente de lo que sería este balance en las siguientes dos décadas. Sin embargo, la convivencia entre obras como The Last of Us han demostrado que esta química no solo es posible, sino que también rentable para ambas partes.

Until Dawn, el juego de terror desarrollado por Supermassive Games y lanzado en 2015 para la PS4, ahora está en proceso de ser adaptado a la pantalla grande bajo la dirección del cineasta David F. Sandberg, conocido por dirigir películas como Shazam! y su secuela en el DCEU, así como por su trabajo en películas de terror como Lights Out y Annabelle: Creation.

El guion de la adaptación está siendo escrito por Blair Butler, reconocida por su trabajo en el thriller The Invitation. Asad Qizilbash, director de producto de PlayStation Studios, expresó su entusiasmo por la colaboración con Sony Pictures y Screen Gems, destacando la importancia de llevar a la pantalla grande uno de los juegos favoritos de los fans de PlayStation.

De esta manera, Until Dawn se suma a la lista de franquicias de PlayStation que están siendo adaptadas al cine, uniéndose a títulos como la antes mencionada The Last of Us, Twisted Metal, Gran Turismo y Uncharted. Este proyecto pone continuidad a la colaboración entre PlayStation Studios y la industria cinematográfica.