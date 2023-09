(EFE) – La retirada temporal del mercado del iPhone 12 en Francia por las emisiones de ondas demasiado potentes podría extenderse a toda la Unión Europea (UE), según admitió este jueves una portavoz de la Comisión Europea.

“Por el momento, los Estados miembros están examinando las restricciones y decidirán si presentan objeciones o no. Y en función de que haya o no objeciones, habrá consecuencias en el mercado interno. Pero por el momento esperamos la reacciones de los Estados miembros, la Comisión no toma medidas de momento, está esperando”, señaló la portavoz Sonya Gospodinova en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Francia notificó el miércoles a la Comisión y al resto de los países de la Unión las medidas tomadas para la restricción a la venta y la circulación del iPhone 12 en Francia.

Preguntada sobre si el veto de Francia al iPhone 12 podría extenderse a todo el territorio europeo, la misma portavoz reconoció que “en efecto, podría ser el caso“.

La portavoz comunitaria precisó el proceso que se sigue en este tipo de situaciones, que comienza con las notificaciones entre Estados miembros, obligación impuesta por la Directiva sobre equipamiento de aparatos de radio, de aplicación en el mercado interior de la UE.

Cada Estado miembro que toma medidas para restringir la circulación de productos electrodomésticos debe notificarlas a los otros países de la UE, indicó la portavoz.

Las autoridades francesas pidieron el martes a Apple que retire temporalmente del mercado francés el teléfono iPhone 12 debido a que emite ondas demasiado potentes.

La Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) constató en una serie de pruebas que los teléfonos de ese modelo sobrepasan el índice de absorción específica de energía (DAS, en francés) y pidió a Apple “poner en marcha todos los medios disponibles para remediar rápidamente esta disfunción“.

Este organismo detalló en un comunicado que, dentro de su misión de vigilancia del mercado de equipos radioeléctricos y del control de la exposición de la población a las ondas electromagnéticas, lleva a cabo análisis sobre los teléfonos móviles que se venden en el mercado francés.

Las emisiones DAS para un teléfono situado en un bolsillo o en la mano deben ser como máximo de 4W/kg, según la normativa europea, y el análisis de 141 teléfonos iPhone 12 arrojó un valor medio de 5,74, añadió la ANFR.

Por ello, ha pedido a Apple que tome rápidamente medidas para corregir las emisiones de energía de estos teléfonos y, en su defecto, deberá retirarlos del mercado de forma definitiva.