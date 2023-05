El dueño de Twitter, Elon Musk, dio a conocer este jueves que ahora ciertos usuarios de la red social podrán publicar videos de hasta dos horas de duración.

En concreto, las personas o entidades que tengan cuenta verificada con check azul (Blue Verified) estarán autorizados a compartir extensas piezas audiovisuales con un peso máximo de 8 gigabytes (GB).

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)!

La instancia generó diversas reacciones entre los usuarios. Incluso, algunos publicaron películas completas, como Shrek (2001), cinta dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson que inspirada en el cuento homónimo (1990) de William Steig, y es protagonizada por Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro).

Un video de Nyan Cat de 1:59:52 también fue compartido en la red social, al igual que partidos de fútbol y distintos tipos de memes.

Hasta el momento se desconocen pronunciamientos de compañías que tienen propiedad intelectual de los videos publicados.

