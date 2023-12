El 17 de septiembre de 2013, el juego que hoy se codea con Minecraft y Tetris como los más vendidos de la historia, Grand Theft Auto V, fue estrenado tras cerca de cinco años de silencio desde su última entrada ambientada en Liberty City, en una presentación que tomó a todo el mundo por sorpresa y elevó los estándares para la franquicia a niveles insospechados para la época.

Para mañana, con el doble de espera -y expectación-, llegará el primer tráiler oficial de Grand Theft Auto VI, en una accidentada salida que ha tenido un poco de todo: teorías, decepciones, filtraciones y, ahora, hype.

Fue en septiembre del año pasado cuando un video bajo el nombre 2021-07-12 se instaló en redes mostrando gameplay de algo que parecía ser un GTALike (juego imitación), claramente en estado de desarrollo, por su interfaz de debug y gráficos simplificados para rendimiento, además de la evidente no compleción del mismo.

En cuestión de minutos, con los primeros análisis de las imágenes y los esfuerzos de Take Two (la distribuidora) y Rockstar por eliminar la presencia del material de internet, el mundo se dio cuenta de que, efectivamente, este había sido el anticlimático primer vistazo al juego más anticipado de la última década.

Los videos mostraban, a grandes rasgos, mecánicas generales de movimiento, gestión de equipamiento, interiores (como un club nocturno y un restaurante), comportamiento de los NPC, personalización de vehículos, entre otras cosas.

Menos de una semana después, Rockstar abordó lo que ya estaba en boca de todo el mundo y, a través de un comunicado de apenas dos párrafos, reconoció la intrusión de un tercero a sus sistemas, de paso confirmó que las imágenes eran reales y aseguró que dicha vulneración no afectaría de ninguna forma el desarrollo del título.

Como es de costumbre en internet, la confirmación fue acompañada de cientos de teorías conspirativas, como que la empresa filtró adrede el juego para comenzar a cosechar interés, que la salida de uno de los hermanos Houser (los creadores de la saga) de la empresa estaba relacionada con esto, etc.

Hace pocos días, el portal de noticias de videojuegos, Eurogamer, informó por primera vez que una cuenta de TikTok llamada @i_see_in_4k subió dos vídeos que aseguraban mostrar un “primer vistazo de GTA 6”. El material muestra clips cortos de lo que parece ser el mapa del juego.

Después de que se publicara el vídeo, GTABase, una de las fuentes más confiables que cubren los videojuegos de Rockstar, informó que “parece que el vídeo ‘filtrado’ proviene del hijo de un empleado de la desarrolladora“.

