(Futuro 360) – En un impresionante acto de innovación y tecnología, la Torre Entel se “encendió” virtualmente para darle el puntapié inicial al evento deportivo más grande de América: los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Alzándose a 127 metros sobre la capital, esta reconocida torre se convirtió en la antorcha más grande del mundo.

¿Cómo se puede lograr este tipo de publicidad virtual?

La increíble transformación de la Torre Entel en una antorcha virtual fue posible gracias a la inteligencia artificial y una asombrosa animación desarrollada por WISE Innovation Studios, con el apoyo de Entel.

Una versión preliminar de esta proeza tecnológica made in Chile se compartió en redes sociales por parte de los mismos deportistas presentes en Santiago 2023, generando un gran entusiasmo y más de 10 millones de reproducciones en todo el país.

Para aquellos fanáticos del mundo digital y la inclusión de la IA en la “vida real”, este tipo de publicidad no es nueva, ya que en los últimos meses iniciativas conocidas como OOH o Fake out of Home han revolucionado las redes sociales. Por ejemplo, el obelisco en Buenos Aires fue enfundado con un condón como promoción de la nueva temporada de Sex Education de Netflix, mientras que en Londres, un metro tenía una pestaña enorme como parte de la publicidad a la máscara de Maybelline.

OOH es un verdadero hito en las comunicaciones digitales y representa la convergencia de tecnología, arte y, en este caso, el deporte.

La antorcha más grande de mundo

El CEO de WISE Innovation Studios, Igal Weitzman, reveló en exclusiva para Futuro 360 que crear esta publicidad les tomó siete días, un tiempo récord para este tipo de proyectos.

Si eres de aquellos que realmente pensó que se trataba de algo real, que incluso te lo llegaste a perder… pues ese era el objetivo de la publicidad: mostrar cómo este matrimonio con la tecnología puede lograr este efecto.

“En el video todo es real, menos la mitad de la torre Entel para arriba”.

“Este cambio de paradigma del marketing te habla que la gente no quiere que le vendas algo; quieren vivir experiencias distintas, experiencias nuevas”, detalló Weitzman.

¿Cómo se produce un video así?

Utilizando software de IA de código abierto y propios, el equipo de WISE Innovation Studios comenzó a trabajar en paralelo con la grabación del video.

Lo primero era conseguir la visual de una antorcha y fuego real. Para eso, con IA de texto y video comenzaron a buscar imágenes de todas las antorchas utilizadas en la historia de los Panamericanos y olimpiadas, hasta dar con una versión que fluyera con esta reconocida Torre de la capital.

Luego, llegó el paso de graficar en 3D para que en todos los ángulos del video esto se viera real y no como algo pegado sobre la torre. En postproducción esto estuvo a cargo del trackeo.

Sin duda alguna que la publicidad OOH llegó para quedarse, demostrando cómo la fusión de la inteligencia artificial con la creatividad pueden dar forma a un mundo emocionante y asombroso.

“Estamos ansiosos por ver qué otras experiencias sorprendentes nos esperan en Santiago 2023 y más allá”, agregó Weitzman.

La Torre Entel convertida en antorcha es una muestra de la creatividad y la tecnología en acción. Este es solo el comienzo de lo que parece ser un emocionante viaje de innovación en América Latina en los próximos años, dijo el CEO de WISE IS Latam.