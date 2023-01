HBO liberó un avance de lo que será el tercer capítulo de The Last of Us, luego de encantar a los fanáticos con la nueva entrega de este domingo que trajo emoción y mucho suspenso.

En el adelanto se puede ver a nuevos personajes, entre ellos Bill, a quienes los seguidores y seguidoras del videojuego recordarán muy bien, ya que desempeña un papel fundamental.

“Tarde o temprano habrá saqueadores. Vendrán de noche, en silencio y armados”, le dice Joel a Bill, al mismo tiempo que se ve un enfrentamiento que incluye fuego, lluvia y disparos.

Revisa el adelanto del tercer capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración variará.