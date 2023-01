HBO reveló un nuevo adelanto de The Last of Us luego de su exitoso primer capítulo. En el clip se muestra un poco de lo que vendrá en la segunda entrega.

En el tráiler se ve que los protagonistas tendrán que sobrevivir a su primer infectado, mientras deciden el camino que seguirán de ahora en adelante.

Asimismo, comienza a evolucionar el vínculo entre los personajes principales, Joel y Ellie. “Si te llevo conmigo, podemos guardarnos nuestras historias para nosotros”, dice Joel.

Estoy muy seguro que no están listos para lo que viene.

¿Qué llevarían como kit de supervivencia para el segundo episodio? #TheLastOfUs — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) January 16, 2023

Revisa el adelanto del segundo capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emitirá los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración variará.

El reparto de la serie

El reparto de The Last Of Us está encabezado por Pedro Pascal (conocido por series como The Mandalorian, Narcos o Game Of Thrones) en el papel de Joel y Bella Ramsey (Game of Thrones) en el papel de Ellie.

Junto a ellos estarán Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

También estarán en la serie los actores que interpretaron a Joel y Ellie en el videojuego, Troy Baker y Ashley Johnson respectivamente.