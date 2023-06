La franquicia de videojuegos Diablo se ha vuelto más popular que nunca, especialmente tras el lanzamiento de su cuarta entrega, Diablo IV.

No solo buenas cifras ha dejado el nuevo videojuego, ya que en Estados Unidos un conocido streamer terminó en el hospital tras jugar más de trece horas seguidas.

¿Qué pasó?

En su cuenta de Reddit, el streamer Asmongold contó detalles de lo ocurrido e hizo un llamado a sus pares a preocuparse por su salud, especialmente si jugarán durante varias horas.

El gamer contó que todo pasó el pasado 5 de junio. Tras pasar más de trece horas jugando, sufrió un ataque de pánico luego de experimentar un extraño dolor en una de sus piernas.

“Después de transmitir Diablo IV me fui a la cama (…) Me desperté y tenía algo de dolor en la pierna. Estaba estresado y preocupado. Si te sientas durante tanto tiempo y luego te duele la pierna, podría ser un coágulo de sangre. Eso me asustó muchísimo”, contó.

“De hecho, me desperté a tiempo para transmitir el PlayStation Showcase, pero puse mi mano en mi cuello, sentí que había algo extraño y tuve el ataque de pánico. Fui a emergencias al hospital y dijeron que todo está en mi cabeza. Estoy bien”.

El streamer estadounidense recalcó que “no hay coágulo de sangre, no me pasa nada. (…) He estado teniendo mucha ansiedad y estupideces realmente malas. En el proceso de eso, me convencí de que había algo malo en mí”.

Asmongold dijo que seguirá un tratamiento y se comprometió a tener “pausas de streaming”. “Ni siquiera he jugado Diablo IV más de un par de horas desde esa transmisión, después de estar tan emocionado por eso durante años. No tiene más sentido para mí ahora”.