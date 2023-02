Spotify, se sumará a la lista de compañías que están apostando por incluir a la Inteligencia Artificial en sus plataformas.

La plataforma de streaming anunció una nueva función que incluye esta tecnología y que consiste en una especie de DJ personal para cada uno de sus usuarios.

Bajo el nombre de “DJ” la herramienta buscaría recomendar canciones a través de los gustos musicales que detecte para cada usuario, basándose en lo que estos hayan escuchado previamente.

La compañía explicó, a través de un comunicado, que se trata de “una guía personalizada que te conoce a ti y a tu gusto musical tan bien que puede elegir qué tocar para ti”.

“Así es como tendrás una selección de música completamente personal. Y sí, como si se tratara de una estación de radio, ocasionalmente escucharás al DJ que te hará comentarios sobre las pistas y artistas que eligió”, agregó la empresa.

Según indicaron desde Spotify, la voz a cargo de los comentarios sería “asombrosamente realista“, mientras que el robot se potenciará entre más se utilice la función, entregando mejores recomendaciones.

Cabe mencionar que el desarrollo de esta nueva función se realizó junto a OpenAI, la misma empresa que creó la plataforma ChatGPT.

Hasta ahora, DJ en tu bolsillo está disponible para los usuarios premium de Spotify en Estados Unidos y Canadá y no se informó sobre las fechas en que se extenderá a otros países.

Introducing DJ ✨ An entirely new way to play your @Spotify, powered by AI. Now rolling out to Premium users in the U.S. and Canada. Head to Spotify now to meet your DJ. pic.twitter.com/sbQr8JrrmF

— Spotify News (@SpotifyNews) February 22, 2023